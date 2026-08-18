Guglielmo Vicario rejoint la Juventus

Le football italien et le marché des transferts connaissent de sérieux changements. Il est désormais établi que le gardien Guglielmo Vicario a officiellement rejoint la Juventus et en est devenu le nouveau joueur. Le club turinois a officiellement annoncé avoir trouvé un accord avec Tottenham et accueilli ce gardien expérimenté dans ses rangs. Goal.com en informe .

Selon les sources, les détails du contrat de transfert ont également été précisés. Le gardien italien, né en 1996, a d’abord rejoint Turin dans le cadre d’un prêt gratuit. Selon les termes de l’accord, la Juventus aura également le droit de racheter définitivement le joueur à la fin de la saison.

Montant du transfert et conditions financières

Selon l’accord conclu entre les clubs, les Bianconeri devront verser 8 millions d’euros pour acquérir définitivement les droits du joueur. En outre, des bonus pouvant atteindre 2 millions d’euros sont prévus si certaines conditions sont remplies. L’accord temporaire entre les parties prendra effet jusqu’au 30 juin 2027.

Cet accord permet à la direction de la Juventus d’évaluer de près les qualités du nouveau gardien pendant une saison et de suivre son adaptation à l’équipe. Ce n’est qu’ensuite que le club décidera définitivement d’activer ou non l’option d’achat du joueur à titre permanent.

Nouveau numéro et objectifs à venir

Après son passage à Tottenham, le gardien italien est rentré dans son pays et ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Il a été annoncé qu’il porterait le numéro 25 au sein du club turinois. Vicario devra désormais se battre avec détermination pour s’imposer dans la concurrence interne et gagner la confiance du staff technique et de ses coéquipiers.

Dans un communiqué officiel, le club a souligné que ce transfert correspondait à sa stratégie globale, tant sur le plan financier que sportif. Le temps dira quelles performances Vicario réalisera au cours de la saison et quelle sera l’importance de sa contribution pour que la Juventus atteigne ses objectifs.