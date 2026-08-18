Il reste encore du temps avant la présentation officielle : les premiers accessoires pour iPhone 18 sont déjà en vente

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Il reste encore du temps avant la présentation officielle : les premiers accessoires pour iPhone 18 sont déjà en vente

Bien qu’il reste environ un mois avant la présentation de la prochaine série phare d’Apple, les grandes boutiques en ligne chinoises ont commencé à accepter les commandes de coques spécialement conçues pour les futurs smartphones. Selon ixbt.com, le prix de ces accessoires sur des plateformes commerciales comme Taobao et JD.com s’élève à environ 22–36 yuans. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Les vendeurs tentent de convaincre leurs clients que les produits ont été fabriqués en fonction des caractéristiques techniques et des dimensions exactes des futurs smartphones. Pour attirer les acheteurs et réduire leurs inquiétudes, certains vendeurs garantissent même la reprise de la coque sous sept jours, sans aucune explication, en cas d’erreur.

Les pratiques habituelles du secteur et le secret des maquettes CAD

Ce phénomène se répète régulièrement chaque année avant la présentation des smartphones de nouvelle génération. Les fabricants d’accessoires prennent les devants afin d’entrer les premiers sur le marché et d’accueillir la première vague d’acheteurs avec des produits prêts à l’emploi.

Auparavant, la publication par iFunSmart de photos de coques conçues pour un iPhone pliable encore inédit avait suscité de nombreux débats. En général, les fabricants obtiennent les maquettes CAD plusieurs mois avant la commercialisation des appareils, ce qui leur permet de présenter les accessoires en même temps que le nouveau produit.

Des cas similaires les années précédentes et le rythme de production

Un processus similaire avait déjà été observé à l’époque, à la veille de la sortie de l’iPhone 17. À partir de plans divulgués, des boutiques chinoises avaient commandé des maquettes spéciales, permettant aux utilisateurs de découvrir à l’avance l’apparence future de l’appareil.

Alors que le marché des accessoires entre dans une phase d’intense activité, la production des smartphones eux-mêmes se poursuit également à un rythme soutenu. Selon certaines sources, la production en série des modèles iPhone 18 et iPhone 18 Pro aurait commencé dès juillet.

Les usines de Foxconn, aujourd’hui le principal partenaire d’assemblage d’Apple, recrutent activement de nouveaux employés afin d’augmenter encore les volumes de production et de répondre pleinement à la demande. Cela montre que la prochaine présentation est attendue avec un vif intérêt sur le marché technologique mondial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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