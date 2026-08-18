Xiaomi a cessé de fournir des mises à jour à des smartphones populaires

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Xiaomi a cessé de fournir des mises à jour à des smartphones populaires

Xiaomi a officiellement mis à jour la liste des appareils qui ne recevront plus de mises à jour logicielles. Selon Ixbt.com, depuis le 17 août de cette année, la publication des firmwares et des correctifs de sécurité a été interrompue pour plusieurs modèles de smartphones populaires. Ce changement pourrait affecter la sécurité quotidienne des utilisateurs ainsi que le fonctionnement futur des appareils. À ce sujet, Ixbt.com rapporte .

Il s’est avéré que cette restriction concerne au total six modèles des marques Xiaomi et Redmi. En raison de cette décision, les propriétaires de ces smartphones n’auront plus accès aux nouvelles versions du système d’exploitation ni aux nouvelles fonctionnalités. Toutefois, la fin de la prise en charge complète ne signifie pas que les appareils cesseront immédiatement de fonctionner.

Quels modèles ont perdu leur prise en charge ?

Selon les modifications apportées à la base de données officielle de l’entreprise, une liste des appareils qui ne recevront plus de mises à jour logicielles a été établie. Elle comprend principalement des gadgets populaires des segments moyen et inférieur, dont certains n’étaient commercialisés que depuis peu.

Les appareils retirés de la liste des mises à jour sont les suivants :

  • Redmi 12 5G
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi 12S Pro
  • Redmi Note 12R
Les propriétaires de ces modèles ne pourront désormais plus recevoir les mises à jour du système par les canaux officiels. Avec le temps, cela pourrait entraîner de légers problèmes de fonctionnement pour certaines applications modernes.

Questions de sécurité et exceptions

Cependant, les spécialistes soulignent que la fin officielle de la prise en charge logicielle ne signifie pas que les utilisateurs seront laissés seuls face aux problèmes. Conformément à sa politique, Xiaomi peut publier des correctifs spécifiques dans certains cas, notamment si une vulnérabilité critique ou une menace de sécurité grave est détectée sur les appareils.

Néanmoins, les correctifs de sécurité mensuels ou trimestriels réguliers ne s’appliqueront plus à ces modèles. Il s’agit d’un processus naturel pour les gadgets vieillissants sur le marché technologique, qui oblige les entreprises à concentrer leurs ressources sur les appareils de nouvelle génération.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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