Guglielmo Vicario rejoint la Juventus

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Guglielmo Vicario rejoint la Juventus

Le gardien italien Guglielmo Vicario est officiellement devenu un joueur de la Juventus Turin. Arrivé de Tottenham, le portier expérimenté a signé un contrat avec son nouveau club et entame une nouvelle étape importante de sa carrière. Selon Goal.com, ce transfert a été officiellement confirmé après des négociations entre les parties, et le gardien est retourné en Italie. Goal.com rapporte .

Selon les informations disponibles, Vicario a rejoint la Juventus sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’à la fin de la saison en cours. Le club turinois dispose également d’une option pour acheter définitivement les droits du joueur à l’avenir. Cette clause figure parmi les principales conditions du contrat.

Montant du transfert et détails financiers

Selon l’accord conclu entre les clubs, si la Juventus souhaite acheter définitivement le joueur à la fin de la saison, elle devra verser 8 millions d’euros à Tottenham. Le contrat prévoit également jusqu’à 2 millions d’euros de bonus liés aux performances sportives. Ces dispositions définissent clairement les conditions financières futures.

D’après le communiqué officiel du club turinois, le prêt du gardien né en 1996 court jusqu’au 30 juin 2027. Durant cette période, le staff technique pourra évaluer de près les qualités de Vicario et prendre une décision définitive concernant son maintien dans l’effectif.

Nouveau numéro et défis à venir

Vicario évoluera sous le numéro 25 à la Juventus. Après son passage en Premier League anglaise, ce retour en Serie A représente pour le gardien une excellente occasion de faire ses preuves et de se battre pour une place de titulaire dans sa nouvelle équipe.

Le portier se prépare actuellement à gagner la confiance des entraîneurs et des supporters de la Juventus grâce à ses performances solides. Cette nouvelle aventure avec les Bianconeri devrait ouvrir une nouvelle page de sa carrière.

JuventusGuglielmo VicarioTottenhamSerie ATransferts
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Jahongir Tursunov
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