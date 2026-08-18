Un ourson trouvé dans la forêt devient le « fils » de la famille : comment Stepan a-t-il grandi ?

L’histoire d’un couple russe ayant trouvé dans la forêt un ourson orphelin de trois mois et l’ayant élevé chez lui suscite à nouveau un vif intérêt sur Internet.

Le couple a sauvé un ourson retrouvé seul dans la forêt et en mauvaise santé, puis l’a ramené chez lui. Élevé par leurs soins, l’ours a été baptisé Stepan.

Le plus étonnant est que cet animal sauvage, qui a atteint plusieurs centaines de kilogrammes, a vécu sous le même toit que des humains.

Stepan sur le canapé devant la télévision, puis à table

Des vidéos et des photos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Stepan assis sur le canapé devant la télévision et passant du temps à table avec sa famille.

Même après avoir grandi, il a conservé une relation étroite avec le couple. Le plus gros « problème » de Stepan est son appétit. Il consommerait des dizaines de kilogrammes de nourriture par jour.

Malgré cela, le couple le décrit comme non agressif envers les humains, mais au contraire très obéissant et affectueux.

Stepan est également apparu dans des publicités et des vidéos, devenant connu en Russie comme un « ours domestique ».