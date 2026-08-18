Dès le lancement des ventes, tous les stocks du Honor Robot Phone ont été épuisés

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Dès le lancement des ventes, tous les stocks du Honor Robot Phone ont été épuisés

Le modèle innovant Honor Robot Phone, lancé sur le marché chinois, a été acheté par les clients à une vitesse record. Selon ixbt.com, le premier lot de l’appareil a été entièrement vendu dans les boutiques en ligne dès sa mise en vente, la demande dépassant largement l’offre. Ixbt.com le rapporte .

Le fabricant avait fixé le prix de départ de ce gadget unique à 10 000 yuans. Comme l’avait précédemment souligné Li Szyan, dirigeant de Honor, l’objectif principal de la création de ce smartphone était d’attirer l’attention sur la marque et de démontrer ses capacités technologiques avancées.

C’est pourquoi l’entreprise a décidé de ne pas augmenter artificiellement son prix. Selon le dirigeant, compte tenu de toutes les dépenses et des investissements réalisés, maintenir le prix à 10 000 yuans représentait une tâche extrêmement complexe pour l’entreprise.

Capacités techniques et principales caractéristiques

Le nouveau fleuron est équipé d’un écran LTPO plat de haute qualité de 6,3 pouces, offrant une résolution de 2640 × 1216 pixels. Le smartphone fonctionne avec un processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 très performant.

Pour assurer son autonomie, l’appareil intègre une batterie d’une capacité de 7060 mA•ch. Il prend également en charge la charge filaire rapide de 120 W, permettant de restaurer complètement la batterie en peu de temps.

Une conception de caméra unique

La principale particularité du Honor Robot Phone est son système mécanique de caméra à cardan, fabriqué en alliage de titane de qualité aérospatiale. Selon Honor, ce système a pu être rendu 65 % plus compact que les conceptions traditionnelles similaires.

Un moteur spécial peut faire pivoter la caméra à une vitesse allant jusqu’à 360 degrés par seconde. La caméra peut ainsi modifier rapidement sa position, suivre automatiquement les objets en mouvement et réaliser des manœuvres dynamiques complexes.

HonorRobot PhoneMarché ChinoisSmartphonesTechnologies
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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