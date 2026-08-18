En Colombie, des médecins risquent leur vie pour sauver des nouveau-nés lors d’un puissant séisme

·14·Monde
En Colombie, des médecins risquent leur vie pour sauver des nouveau-nés lors d’un puissant séisme

Lors d’un puissant séisme de magnitude 7,4 en Colombie, le médecin German Andres Somoyar et son équipe ont risqué leur vie pour évacuer les nouveau-nés de l’hôpital.

Les patients les plus vulnérables mis en sécurité

Le séisme a également touché la Clínica Panamericana, à Apartadó. Malgré la panique et le danger, le personnel médical s’est mobilisé pour mettre les bébés à l’abri aussi rapidement et prudemment que possible.

Au total, 10 nouveau-nés ont été évacués avec succès.

« Ce n’est pas seulement mon travail »

Plutôt que de mettre en avant sa propre contribution au sauvetage, le médecin German Andres Somoyar a souligné le travail de toute l’équipe médicale.

Selon lui, chaque membre du personnel a joué un rôle essentiel dans cette situation. Protéger les personnes incapables de se défendre lors d’une urgence comme un séisme demande un grand courage.

La mise en sécurité des 10 bébés a une nouvelle fois démontré le dévouement de l’équipe médicale et sa responsabilité envers la vie humaine.

ColombieGerman Andres SomoyarClínica PanamericanaApartadó
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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