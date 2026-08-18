Un minuscule poisson entre dans la gueule du requin pour la nettoyer

Au fond de l’océan vit une créature étonnante qui nage sans crainte dans la gueule de requins plusieurs fois plus grands et dangereux qu’elle. Plus surprenant encore, les requins ne la chassent pas et la laissent « travailler ».

Il s’agit des labres nettoyeurs, aussi appelés poissons nettoyeurs. Malgré leur petite taille, leur rôle dans l’écosystème marin est essentiel.

Ces minuscules poissons pénètrent dans la gueule des requins et d’autres prédateurs marins pour retirer entre leurs dents les restes de nourriture, les parasites et diverses petites impuretés. On peut donc les considérer comme les « dentistes » de l’océan.

Dans des circonstances normales, un petit poisson qui entrerait dans la gueule d’un requin serait une proie facile. Mais la relation avec les poissons nettoyeurs est totalement différente. Les prédateurs les reconnaissent et les laissent effectuer leur nettoyage. Les deux parties y trouvent leur compte : le poisson se nourrit, tandis que le requin se débarrasse des parasites et des résidus.

Fait intéressant, cette « coopération » ne se limite pas aux requins. Les poissons nettoyeurs peuvent également s’occuper d’autres grands animaux marins.