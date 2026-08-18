Chelsea augmente fortement le prix du transfert de Pedro Neto

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Chelsea augmente fortement le prix du transfert de Pedro Neto

Le club londonien de Chelsea a fortement augmenté la valeur de transfert de son ailier Pedro Neto, la fixant à environ 100 millions de livres sterling. Selon Goal.com et le Daily Mail, le club saoudien Al-Hilal s’intéresse sérieusement au joueur et aurait même trouvé un accord sur les conditions de son contrat personnel. Goal.com rapporte .

L’international portugais de 26 ans avait rejoint Stamford Bridge en 2024 en provenance de Wolverhampton pour 54 millions de livres sterling. La situation autour de lui s’est tendue durant les dernières semaines du mercato, et la direction londonienne a presque doublé son prix en tenant compte des dernières tendances du marché.

Les nouvelles tendances du marché des transferts

Les dirigeants du club expliquent cette hausse par les autres grands transferts réalisés en Europe, notamment l’opération de 120 millions de livres sterling conclue par le Real Madrid pour Yan Diomande, ainsi que la valeur considérable de l’attaquant du PSG Bradley Barcola, qui intéresse Liverpool. Ces évolutions du marché ont permis à Chelsea d’imposer ses conditions.

Bien que les grands clubs de Premier League envisagent depuis longtemps de recruter le joueur, Al-Hilal a été le club le plus actif dans les négociations. Le club de Riyad aurait trouvé un accord contractuel avec l’ailier portugais et l’aurait convaincu de rejoindre le Moyen-Orient.

Un sérieux coup dur pour les géants européens

Cependant, les 60 millions d’euros, soit environ 51 millions de livres sterling, qu’Al-Hilal devrait proposer sont largement inférieurs au montant fixé par Chelsea. Même si le club décide de vendre le joueur, trouver un remplaçant approprié sera difficile, car il reste peu de temps avant la fermeture du mercato.

Cette situation a fortement affecté les plans de Manchester City et d’Arsenal. L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, souhaitait recruter son ancien joueur pour renforcer le secteur offensif de son équipe. Mikel Arteta prévoyait également de renforcer ses ailes, mais face aux exigences élevées de Chelsea, Arsenal concentre désormais principalement ses efforts sur le renforcement de sa défense.

La puissance financière de la Saudi Pro League a une nouvelle fois bouleversé les plans de recrutement des grands clubs européens. L’avenir de Pedro Neto devrait s’éclaircir dans les prochains jours, tandis que ses agents n’ont encore fait aucune déclaration officielle concernant un éventuel départ vers le Moyen-Orient.

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Jahongir Tursunov
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