Manchester United affirme fermement qu’il ne vendra pas Bruno Fernandes

Manchester United a adopté une position ferme concernant l’avenir de son capitaine et principal créateur, Bruno Fernandes. Selon les informations de BBC Sport, le club anglais est prêt à rejeter toute offre pour le milieu de terrain de 31 ans et n’a absolument pas l’intention de le vendre. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Ces derniers temps, des informations faisaient état d’un intérêt croissant de grands clubs européens et turcs pour le joueur portugais. Le Galatasaray turc, ainsi que la Juventus et le Milan italiens, étudiaient notamment la possibilité de recruter ce footballeur expérimenté. Selon certaines informations, le club d’Istanbul préparait même une offre d’environ 50 millions d’euros.

La direction a tiré les leçons des erreurs de l’an dernier

Toutefois, les dirigeants d’Old Trafford ont mis fin aux rumeurs en annonçant clairement que leur leader ne serait pas vendu. Cette position contraste fortement avec celle adoptée par la direction actuelle il y a un an. À l’époque, le club avait laissé à Al-Hilal, en Arabie saoudite, le choix concernant une offre conséquente pour le joueur. Selon des déclarations publiques, Bruno Fernandes avait été déçu par cette attitude des dirigeants et avait reconnu s’être senti inutile à l’équipe.

La situation actuelle est toutefois totalement différente. La nouvelle direction considère Fernandes comme une figure centrale dans la construction de l’effectif et cherche à montrer qu’elle a reconnu sa valeur à temps. Même si aucune offre officielle n’est encore parvenue au club, les dirigeants ont déjà informé les acheteurs potentiels que le joueur n’était pas à vendre.

L’envie de rester à Old Trafford et l’affection des supporters

Le contrat actuel du joueur avec Manchester United court encore pendant un an et comporte une option pour le prolonger d’une saison supplémentaire. L’expiration de la clause libératoire de 57 millions de livres sterling garantit au club anglais de conserver l’initiative sur le marché des transferts. De son côté, le meneur de jeu expérimenté préfère également poursuivre sa carrière à Manchester.

L’accueil chaleureux réservé par les supporters lors du match amical contre Leeds United disputé la semaine dernière à Dublin a une nouvelle fois confirmé l’importance de Fernandes pour le club. À l’approche de la nouvelle saison de Premier League, Manchester United entend assurer la stabilité de son projet en conservant son capitaine.