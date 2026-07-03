Napoli nomme Massimiliano Allegri nouvel entraîneur

Un changement inattendu et retentissant a secoué le football italien : le club napolitain de Napoli a officiellement présenté Massimiliano Allegri comme nouvel entraîneur de l'équipe. Le technicien expérimenté remplace Antonio Conte à ce poste. Cette nomination marque le début d'une nouvelle ère pour les objectifs stratégiques du club et pour des stars de l'effectif comme Scott McTominay et Kevin De Bruyne. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon le communiqué de presse du club, un contrat à long terme a été signé avec Allegri, âgé de 58 ans, jusqu'en juin 2029. Il convient de noter que la direction de Napoli avait gardé cette nomination secrète jusqu'à ce que le processus de résiliation du contrat entre Allegri et son ancienne équipe, Milan, soit totalement finalisé. Désormais, toutes les questions juridiques étant réglées, le technicien a pris ses fonctions.

Un retour historique et de nouveaux objectifs

Naples n'est pas une ville étrangère pour Massimiliano Allegri. Au cours de sa carrière de joueur, notamment lors de la saison 1997-98, il a défendu les couleurs de Napoli. Dans son communiqué, la direction du club a souligné le parcours d'entraîneur d'Allegri, de ses succès en divisions inférieures avec Sassuolo jusqu'à ses triomphes avec les géants de la Serie A.

Allegri est considéré comme l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football italien. Il compte à son actif 6 Scudetti (un avec Milan, cinq avec la Juventus) et 5 Coupes d'Italie. Il a également mené la Juventus à deux reprises en finale de la Ligue des champions. Une telle expérience est attendue comme un facteur clé pour Napoli, non seulement en championnat national, mais aussi sur la scène internationale.

Changements dans l'effectif et attentes

L'arrivée du nouvel entraîneur est un test et une opportunité pour les joueurs clés de l'équipe, notamment Scott McTominay et Kevin De Bruyne. Les schémas tactiques d'Allegri reposent généralement sur la solidité défensive et un jeu ordonné, ce qui suscite beaucoup d'intérêt quant à la manière dont ce style s'adaptera à la philosophie de jeu du club napolitain. Bien que l'ancien entraîneur Antonio Conte ait mené l'équipe au titre, c'est désormais à Allegri qu'incombe la responsabilité de maintenir la stabilité après son départ.

Le dernier passage d'Allegri à Milan s'était terminé de manière quelque peu décevante. Il a été limogé après que l'équipe ait terminé la saison à la cinquième place. De plus, des changements au niveau de la direction à Milan, notamment les départs de spécialistes comme Igli Tare et Geoffrey Moncada, avaient accéléré le départ d'Allegri. Désormais, il vise à restaurer sa réputation à Naples et à offrir de nouvelles victoires aux supporters de Napoli.

Le contrat avec Massimiliano Allegri a été signé jusqu'en 2029 ;

Il a remporté 11 trophées majeurs au cours de sa carrière d'entraîneur ;

Il travaillera avec des stars comme Scott McTominay et Kevin De Bruyne au sein de Napoli ;

C'est son nouveau poste après son départ de son ancienne équipe, Milan.

Selon les médias italiens et les experts, la nomination d'Allegri est un pari pour Napoli, mais aussi un signe de grandes ambitions. Sa connaissance parfaite de la Serie A et sa capacité à obtenir des résultats dans des situations difficiles ont sans aucun doute été les critères de sélection principaux pour le président du club, Aurelio De Laurentiis.