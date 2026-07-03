Le Napoli entame une nouvelle ère avec Allegri

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Le Napoli entame une nouvelle ère avec Allegri

Le club du Napoli a officiellement annoncé Massimiliano Allegri comme son nouvel entraîneur principal.

Le technicien italien de 58 ans a signé un contrat à long terme avec le club napolitain. Six fois champion d'Italie, il tentera de ramener le Napoli dans la course au Scudetto.

Un contrat courant jusqu'en 2029

Il a été communiqué que le contrat d'Allegri avec le Napoli est valable jusqu'à l'été 2029.

Les deux parties étaient tombées d'accord sur leur collaboration dès le mois de mai. Cependant, l'annonce officielle a été retardée car les questions financières avec son ancien club, l'AC Milan, n'avaient pas été totalement réglées.

Allegri choisi après le départ de Conte

Antonio Conte avait quitté le Napoli après la fin de la saison.

Par la suite, la direction du club a commencé à chercher un nouvel entraîneur et a finalement porté son choix sur l'expérimenté Massimiliano Allegri.

Six fois champion d'Italie

Au cours de sa carrière d'entraîneur, Allegri a remporté six titres de champion en Serie A.

À savoir :

  • Cinq fois avec la Juventus ;

  • Une fois avec l'AC Milan,

il a remporté le Scudetto.

Le Napoli a terminé la saison à la deuxième place

La saison dernière, le Napoli a récolté 76 points en Serie A et a terminé le championnat à la deuxième place.

Le club a désormais pour objectif de lutter à nouveau pour le titre. Les Napolitains espèrent atteindre cet objectif sous la direction de Massimiliano Allegri.

NapoliMassimiliano AllegriMilan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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