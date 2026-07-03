Arsenal et Viktor Gyokeres : Stefan Schwarz s'exprime sur l'avenir de l'attaquant suédois

Après qu'Arsenal a remporté le titre tant attendu de Premier League, les discussions autour de l'attaquant principal de l'équipe, Viktor Gyokeres, ne cessent. Le forward suédois, transféré du Sporting pour 66 millions de livres sterling à l'été 2025, a contribué dignement aux succès de l'équipe lors de sa saison inaugurale, bien que les experts expriment des avis divergents sur son style de jeu. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Stefan Schwarz, ancien milieu de terrain d'Arsenal et de l'équipe nationale de Suède, a partagé des réflexions intéressantes sur son compatriote lors d'une interview avec GOAL. Selon lui, Viktor Gyokeres n'est peut-être pas un attaquant techniquement très raffiné ou « classique », mais sa force physique et son combativité sont des facteurs cruciaux pour l'équipe de Mikel Arteta. Schwarz estime que l'attaquant atteindra son apogée sportif lors de la saison 2026-27.

Avantage physique et style de jeu

Stefan Schwarz considère Viktor Gyokeres comme un joueur doté d'un style unique. En le comparant à Brian Brobbey lors de son passage à Sunderland, il a salué sa capacité à exercer une pression constante sur les défenseurs adverses. « Il ne fuit pas les duels, au contraire, il aime les ressentir et épuiser l'adversaire par la pression physique. Ce genre de "numéro 9" est très rare dans le football moderne », déclare l'ancien footballeur.

Pour rappel, Viktor Gyokeres a réussi à marquer un total de 21 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison à Arsenal. Ce bilan a joué un rôle décisif dans le sacre d'Arsenal en champion d'Angleterre après 22 ans d'attente et dans leur parcours jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Rappelons que lors de cette finale, les Londoniens avaient manqué leur chance face au Paris Saint-Germain.

Concurrence et rumeurs de transfert

Malgré ces succès, la direction d'Arsenal a l'intention de renforcer davantage sa ligne d'attaque. Selon les dernières informations, les « Gunners » pourraient entrer en concurrence avec l'Atlético Madrid et le FC Barcelone pour recruter l'ancienne star de Manchester City, Julian Alvarez. Cela représenterait un défi sérieux pour Viktor Gyokeres afin de conserver sa place de titulaire.

Néanmoins, Stefan Schwarz croit au potentiel de l'attaquant suédois. Selon lui, même avec l'arrivée de candidats comme Julian Alvarez, Viktor Gyokeres restera utile à l'équipe grâce à ses qualités uniques. Les supporters d'Arsenal espèrent qu'il atteindra le niveau de buteurs légendaires tels qu'Ian Wright, Thierry Henry ou Robin van Persie.

À 28 ans, Viktor Gyokeres connaît bien le football anglais. Il a notamment évolué dans des clubs comme Brighton, Swansea et Coventry. Pour l'attaquant qui a marqué 97 buts en 102 matchs avec le Sporting, Arsenal représente le sommet de sa carrière. Les prochaines saisons montreront quelle trace il laissera dans l'histoire du club londonien.