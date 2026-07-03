Le Samsung Galaxy S27 Pro aura la puissance du Galaxy S26 Ultra dans un boîtier compact

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Le Samsung Galaxy S27 Pro aura la puissance du Galaxy S26 Ultra dans un boîtier compact

Le géant technologique sud-coréen Samsung continue de travailler sur ses futurs flagships. Selon les dernières informations, l'entreprise prévoit d'apporter un changement révolutionnaire au segment des smartphones compacts. Plus précisément, le modèle Galaxy S27 Pro devrait être équipé d'une batterie équivalente à celle du Galaxy S26 Ultra, pourtant bien plus grand. C'est ce qu'indique une information de Ixbt.com.

Selon l'insider reconnu Schrodinger (Phone Futurist), le Samsung Galaxy S27 Pro sera doté d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh. Cette valeur était habituellement réservée aux flagships les plus grands et les plus coûteux. On estime que l'appareil possédera un écran d'environ 6,4 pouces et deviendra presque une copie conforme de la version Ultra en termes de capacités techniques, mais présentée dans un format plus compact.

Une approche prudente envers les nouvelles technologies

Alors que de nombreuses marques chinoises passent actuellement aux batteries silicium-carbone, Samsung reste prudent. L'entreprise souhaite s'assurer pleinement de la durabilité à long terme, de la sécurité et de la stabilité de la production de masse de ce nouveau type de batteries. Par conséquent, le Galaxy S27 Pro devrait utiliser une version améliorée et optimisée chimiquement des batteries lithium-ion traditionnelles.

Les facteurs économiques influencent également considérablement la décision de Samsung. Selon Phone Futurist, l'entreprise dépense actuellement 12 à 15 millions de dollars pour l'achat de batteries pour chaque million de smartphones Galaxy S Ultra. Si elle passait aux éléments silicium-carbone, ces coûts pourraient grimper à 22-28 millions de dollars par million d'appareils. Étant donné que les flagships se vendent par millions d'exemplaires, cela représenterait une charge financière énorme pour l'entreprise.

Caméra et autres mises à jour

Outre la batterie, des changements attendus depuis longtemps devraient survenir pour les caméras frontales des flagships Samsung. Pour la première fois en cinq ans, les modèles Galaxy S27 Pro et Galaxy S27 Ultra seront équipés de nouvelles caméras frontales de 16 mégapixels. Cela permettra aux utilisateurs d'obtenir des images plus nettes et de meilleure qualité.

Pour rappel, l'insider ayant diffusé ces informations avait précédemment prédit avec précision les caractéristiques du Galaxy S26 Plus et le design d'écran incurvé sur les quatre côtés de l'iPhone 20 prévu pour 2027. Ainsi, les prévisions concernant le Galaxy S27 Pro sont considérées comme crédibles.

Sur le marché ouzbek, les smartphones Samsung bénéficient traditionnellement d'une forte demande. Si l'entreprise parvient réellement à proposer une batterie de 5000 mAh dans un boîtier compact, ce modèle pourrait avoir un avantage concurrentiel majeur face à la série Apple iPhone Pro. Pour l'instant, les utilisateurs devront se contenter des capacités maximales des technologies lithium-ion traditionnelles.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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