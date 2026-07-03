Début officiel des cérémonies d'adieu à Ali Khamenei

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Début officiel des cérémonies d'adieu à Ali Khamenei

Les cérémonies d'adieu à l'ancien dirigeant suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ont officiellement commencé. Les premiers événements se déroulent à Téhéran, la capitale du pays.

C'est ce qu'a rapporté RBC.

Il a été annoncé que les cérémonies de mourning se dérouleront du 4 au 9 juillet dans plusieurs villes d'Iran. Près de 100 délégations officielles de divers pays du monde sont attendues aux cérémonies.

Cercueils recouverts du drapeau iranien et personnes se tenant à côté.

Selon le programme, les cérémonies d'adieu et l'enterrement auront lieu à Téhéran du 4 au 6 juillet. Une procession funéraire est prévue le 7 juillet dans la ville de Qom. Ensuite, le corps du défunt sera transporté en Irak le 8 juillet, et son inhumation finale est prévue le 9 juillet à Mashhad.

Des femmes vêtues de noir portent un portrait de Khamenei lors d'une procession solennelle.

Pour rappel, il avait été annoncé que l'Ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, était décédé le 28 février de cette année à la suite de frappes organisées par les États-Unis et Israël.

Des personnes vêtues de noir sont rassemblées autour d'un cercueil vert avec des papillons volant autour.
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