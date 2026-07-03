Début officiel des cérémonies d'adieu à Ali Khamenei

Les cérémonies d'adieu à l'ancien dirigeant suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, ont officiellement commencé. Les premiers événements se déroulent à Téhéran, la capitale du pays.

C'est ce qu'a rapporté RBC.

Il a été annoncé que les cérémonies de mourning se dérouleront du 4 au 9 juillet dans plusieurs villes d'Iran. Près de 100 délégations officielles de divers pays du monde sont attendues aux cérémonies.

Selon le programme, les cérémonies d'adieu et l'enterrement auront lieu à Téhéran du 4 au 6 juillet. Une procession funéraire est prévue le 7 juillet dans la ville de Qom. Ensuite, le corps du défunt sera transporté en Irak le 8 juillet, et son inhumation finale est prévue le 9 juillet à Mashhad.

Pour rappel, il avait été annoncé que l'Ayatollah Ali Khamenei, âgé de 86 ans, était décédé le 28 février de cette année à la suite de frappes organisées par les États-Unis et Israël.