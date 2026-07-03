Une tradition de 230 ans : le maire mexicain a épousé un crocodile

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Une tradition de 230 ans : le maire mexicain a épousé un crocodile

À San Pedro Huehuéla, au Mexique, une tradition insolite qui perdure depuis 230 ans a été célébrée une fois de plus. Dans le cadre de la cérémonie, le maire de la ville, Víctor Hugo Sosa, s'est fiancé à une « petite princesse », un crocodile femelle, selon le journal Jornada.

Selon les légendes locales, ce rituel symbolise l'harmonie entre la nature et l'homme. De plus, on croit que le mariage symbolique du maire avec le crocodile apporte chance, abondance et une saison prospère aux pêcheurs. C'est pourquoi cette coutume est célébrée solennellement chaque année.

Avant la cérémonie, le crocodile a suivi un rituel religieux spécial et a été vêtu d'une robe de mariée blanche. Pour des raisons de sécurité, ses mâchoires ont été temporairement liées. Ensuite, le crocodile a défilé dans les rues au son d'une musique festive pour le mariage symbolique avec le maire.

L'événement a attiré des centaines d'habitants et de touristes. Avec des costumes nationaux colorés, des danses et une atmosphère de fête populaire, la cérémonie a une nouvelle fois attiré l'attention comme l'une des traditions les plus intrigantes et uniques du Mexique.

MexiqueSan Pedro de UamelulaVictor Hugo SosaJornada
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