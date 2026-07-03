Les prix des smartphones pliables Samsung vont grimper : le Z Fold 8 Ultra attendu à un prix record

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Les prix des smartphones pliables Samsung vont grimper : le Z Fold 8 Ultra attendu à un prix record

Le géant technologique sud-coréen Samsung prévoit d'augmenter considérablement le prix de ses prochains smartphones pliables. Selon des informations obtenues par WinFuture auprès de détaillants européens, le prix de la nouvelle génération d'appareils sera nettement plus élevé que celui des modèles précédents. Ce changement devrait avoir un impact sérieux sur le portefeuille des utilisateurs du segment premium. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Les chiffres les plus frappants concernent le modèle Galaxy Z Fold 8 Ultra. Selon les données, la configuration la plus élevée de ce flagship pourrait être évaluée à environ 2800 euros sur le marché européen. La version top du Galaxy Z Fold 8 standard devrait quant à elle être commercialisée au prix de 2600 euros. Ces prix figurent parmi les plus élevés de l'histoire des smartphones Samsung, marquant une nouvelle étape dans la politique tarifaire de la marque.

Les principales raisons de l'augmentation des prix

Selon les experts, il existe plusieurs raisons objectives à une telle hausse brutale des prix. Premièrement, l'augmentation continue du prix des modules de mémoire DRAM et NAND sur le marché mondial influence directement le coût de production. Plus la mémoire vive et le stockage permanent des smartphones sont importants, plus cette différence est marquée.

Deuxièmement, les spécifications techniques du modèle Ultra, notamment la technologie d'affichage améliorée et le mécanisme de pliage complexe, jouent également un rôle important dans la fixation du prix final. Samsung positionne ses appareils flagships non seulement comme des moyens de communication, mais aussi comme des symboles de statut technologique élevé, ce qui conduit à des prix dépassant même ceux des flagships Apple iPhone.

La liste des prix des nouveaux appareils devrait approximativement se présenter comme suit :

  • Galaxy Z Fold 8 Ultra (version top) — 2800 euros ;
  • Galaxy Z Fold 8 (version top) — 2600 euros ;
  • La nouvelle génération de montres connectées sera également présentée à des prix proportionnellement plus élevés.
Pour le marché ouzbek, ces prix pourraient être encore plus élevés en tenant compte des frais de douane et de logistique. Actuellement, la série Galaxy Z Fold occupe une place solide dans le segment haut de gamme du marché local, mais des prix dépassant 30 millions de soums pourraient entraîner une légère baisse de la demande ou pousser les acheteurs à s'intéresser davantage aux modèles de la génération précédente.

Samsung devrait organiser sa présentation Galaxy Unpacked le 22 juillet prochain à Londres. Lors de cet événement, non seulement les smartphones, mais aussi les montres connectées mises à jour et d'autres appareils de l'écosystème seront dévoilés. Les prix officiels et les spécifications techniques seront confirmés ce jour-là.

En conclusion, tout en maintenant son leadership sur le marché des smartphones pliables, Samsung franchit de nouveaux seuils en termes de prix. Si les informations des insiders s'avèrent exactes, le Galaxy Z Fold 8 Ultra deviendra l'un des smartphones grand public les plus chers du marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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