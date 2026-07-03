Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »

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Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a exprimé sa prudence avant le match contre le Cap-Vert en 1/16es de finale de la Coupe du Monde 2026.

Le technicien a souligné que toute erreur en phase éliminatoire pourrait entraîner l'élimination de l'équipe du tournoi, qualifiant l'adversaire de formation digne et dangereuse.

« La marge d'erreur se réduit »

Selon Scaloni, les joueurs argentins sont pleinement conscients de l'importance de la rencontre.

« Un adversaire respectable nous attend. La marge d'erreur se réduit. Une défaite pourrait nous conduire à quitter le tournoi. Nous le comprenons parfaitement », a déclaré l'entraîneur.

Parallèlement, il a affirmé être satisfait de l'état actuel de son équipe.

« Nous sommes dans une bonne forme et totalement prêts pour le match ».

Le Cap-Vert n'a pas encore perdu

Le sélectionneur argentin a attiré l'attention sur le fait que le Cap-Vert n'a subi aucune défaite dans la compétition.

« Le Cap-Vert est une équipe qui n'a pas encore perdu. Ils méritaient la victoire contre l'Arabie Saoudite », a dit Scaloni.

Selon lui, le Cap-Vert a rencontré plus de difficultés lors des matchs contre l'Espagne et l'Uruguay, mais a tout de même opposé une résistance digne.

« L'adversaire est très bon »

Scaloni a révélé que le staff technique analysait en profondeur les matchs du Cap-Vert.

« Ils ont eu un peu plus de mal face à l'Espagne et l'Uruguay. Nous les analysons. Je peux dire que l'adversaire est très bon », a rapporté le journal La Nacion en citant Scaloni.

Bien que l'Argentine soit considérée comme favorite, Scaloni appelle ses joueurs à ne pas sous-estimer l'adversaire et à rester concentrés dans chaque situation. Désormais, si l'une des équipes se qualifie pour les quarts de finale, la Coupe du Monde s'arrêtera pour l'autre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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