Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours plus critiqué que Lionel Messi ? Louis Saa explique

La rivalité entre les deux géants du football — Cristiano Ronaldo et Lionel Messi — se poursuit non seulement sur le terrain, mais aussi dans les débats entre supporters et experts. Une question taraude beaucoup de monde : pourquoi le capitaine de l'équipe nationale du Portugal est-il plus souvent la cible de critiques que son rival éternel ? Louis Saa, ancien coéquipier au Manchester United, a partagé ses réflexions intéressantes à ce sujet. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Actuellement, les deux stars participent à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Cependant, le buzz entourant Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, et les doutes sur sa place de titulaire sont bien plus élevés que pour Messi. Dans une interview accordée à Goal.com, Saa a expliqué cette situation par le caractère et le comportement des joueurs.

Choc de personnalités : Protection et franchise

Selon Louis Saa, Lionel Messi est davantage protégé par le public en raison de son calme et de sa discrétion. « Je comprends cela, car Ronaldo parle plus que Messi et exige plus de choses. Les gens ont tendance à protéger ceux qui semblent plus timides et un peu plus 'fragiles'. Messi a précisément cette image, il est comme s'il était protégé », affirme l'ancien attaquant.

Ronaldo, en revanche, ne demande jamais la protection de quiconque et ne se lasse pas de montrer son fort caractère. L'expression ouverte de ses ambitions pousse souvent les critiques à être plus sévères envers lui. Selon Saa, Cristiano Ronaldo a la capacité de répondre à toute critique par ses actions sur le terrain et de « faire taire les gens ».

En ce qui concerne les résultats de la Coupe du Monde, Lionel Messi mène actuellement le classement des meilleurs buteurs avec 6 buts, à égalité avec Kylian Mbappe. La star argentine est applaudie pour être devenue le meilleur buteur de l'histoire du tournoi et pour continuer à livrer des performances magiques malgré l'âge.

Quant à Cristiano Ronaldo, après avoir inscrit un doublé contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan en phase de groupes, il a contribué à la victoire de son équipe en marquant sur penalty lors du huitième de finale contre la Croatie (2:1). Malgré cela, chaque match sans but est interprété dans les médias comme « la fin d'une ère ». Bien qu'il reste l'attaquant principal sous Roberto Martinez avec le Portugal, chacun de ses mouvements est analysé avec minutie.

Enfin, Louis Saa a souligné que Ronaldo aime la pression qu'il subit, car cela le pousse à devenir encore plus fort. Le statut « protégé » de Messi lui permet, quant à lui, de jouer dans un environnement plus serein. Les deux légendes suivent leur propre chemin, mais leur image dans les médias diffère radicalement.