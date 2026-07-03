Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours plus critiqué que Lionel Messi ? Louis Saa explique

·6·Sport
Pourquoi Cristiano Ronaldo est-il toujours plus critiqué que Lionel Messi ? Louis Saa explique

La rivalité entre les deux géants du footballCristiano Ronaldo et Lionel Messi — se poursuit non seulement sur le terrain, mais aussi dans les débats entre supporters et experts. Une question taraude beaucoup de monde : pourquoi le capitaine de l'équipe nationale du Portugal est-il plus souvent la cible de critiques que son rival éternel ? Louis Saa, ancien coéquipier au Manchester United, a partagé ses réflexions intéressantes à ce sujet. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Actuellement, les deux stars participent à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Cependant, le buzz entourant Cristiano Ronaldo, âgé de 41 ans, et les doutes sur sa place de titulaire sont bien plus élevés que pour Messi. Dans une interview accordée à Goal.com, Saa a expliqué cette situation par le caractère et le comportement des joueurs.

Choc de personnalités : Protection et franchise

Selon Louis Saa, Lionel Messi est davantage protégé par le public en raison de son calme et de sa discrétion. « Je comprends cela, car Ronaldo parle plus que Messi et exige plus de choses. Les gens ont tendance à protéger ceux qui semblent plus timides et un peu plus 'fragiles'. Messi a précisément cette image, il est comme s'il était protégé », affirme l'ancien attaquant.

Ronaldo, en revanche, ne demande jamais la protection de quiconque et ne se lasse pas de montrer son fort caractère. L'expression ouverte de ses ambitions pousse souvent les critiques à être plus sévères envers lui. Selon Saa, Cristiano Ronaldo a la capacité de répondre à toute critique par ses actions sur le terrain et de « faire taire les gens ».

En ce qui concerne les résultats de la Coupe du Monde, Lionel Messi mène actuellement le classement des meilleurs buteurs avec 6 buts, à égalité avec Kylian Mbappe. La star argentine est applaudie pour être devenue le meilleur buteur de l'histoire du tournoi et pour continuer à livrer des performances magiques malgré l'âge.

Quant à Cristiano Ronaldo, après avoir inscrit un doublé contre l'équipe nationale d'Ouzbékistan en phase de groupes, il a contribué à la victoire de son équipe en marquant sur penalty lors du huitième de finale contre la Croatie (2:1). Malgré cela, chaque match sans but est interprété dans les médias comme « la fin d'une ère ». Bien qu'il reste l'attaquant principal sous Roberto Martinez avec le Portugal, chacun de ses mouvements est analysé avec minutie.

Enfin, Louis Saa a souligné que Ronaldo aime la pression qu'il subit, car cela le pousse à devenir encore plus fort. Le statut « protégé » de Messi lui permet, quant à lui, de jouer dans un environnement plus serein. Les deux légendes suivent leur propre chemin, mais leur image dans les médias diffère radicalement.

Cristiano RonaldoLionel MessiPortugalFootballCoupe du Monde
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?Aujourd'hui, 17:16Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »Scaloni met en garde contre le Cap-Vert : « L'erreur ne sera pas pardonnée »Aujourd'hui, 17:00Le Napoli entame une nouvelle ère avec AllegriLe Napoli entame une nouvelle ère avec AllegriAujourd'hui, 16:57Georgia Stanway révèle pourquoi elle a choisi ArsenalGeorgia Stanway révèle pourquoi elle a choisi ArsenalAujourd'hui, 16:51Napoli nomme Massimiliano Allegri nouvel entraîneurNapoli nomme Massimiliano Allegri nouvel entraîneurAujourd'hui, 16:18Arsenal et Viktor Gyokeres : Stefan Schwarz s'exprime sur l'avenir de l'attaquant suédoisArsenal et Viktor Gyokeres : Stefan Schwarz s'exprime sur l'avenir de l'attaquant suédoisAujourd'hui, 16:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan