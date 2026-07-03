Un sérieux concurrent pour Starlink : Amazon lance son Internet par satellite

·24·Technologie
Un sérieux concurrent pour Starlink : Amazon lance son Internet par satellite

Sur le marché mondial de l'Internet par satellite à haut débit, le projet Starlink de SpaceX a longtemps dominé sans partage. Cependant, le géant de la technologie Amazon a réussi à mettre en orbite un nombre suffisant d'appareils dans le cadre de son projet Leo (Project Kuiper) et a annoncé le lancement prochain de ses services commerciaux. Cette étape devrait marquer un tournant dans l'extension de la couverture Internet mondiale et la compétitivité des prix. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Chris Weber, vice-président du projet Leo chez Amazon, plus de 390 satellites sont actuellement en orbite. L'expert souligne que ce nombre est suffisant pour assurer une connexion continue à certaines latitudes. D'après ixbt.com, l'entreprise prévoit de commencer à servir ses premiers clients d'ici la fin de l'année, tandis que le service sera pleinement ouvert au grand public en 2026.

Trois types de terminaux pour des besoins variés

Amazon propose à ses utilisateurs trois types de terminaux de réception en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Cela permet aux utilisateurs de choisir une solution adaptée non seulement à un usage domestique, mais aussi aux grandes entreprises et aux transports en mouvement :

  • Nano : un appareil compact de 7x7 pouces offrant une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 100 Mbps ;
  • Pro : un modèle standard de 11x11 pouces permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 Mbps ;
  • Ultra : le terminal le plus puissant de 20x30 pouces, garantissant un Internet haut débit allant jusqu'à 1 Gbps.
Dans le cadre du projet, les derniers lancements ont été effectués à l'aide de la fusée Atlas V. Selon Chris Weber, ces missions ont consolidé les bases du projet. Bien qu'il reste beaucoup à faire pour élever les satellites à l'altitude prévue et optimiser le réseau, la base technique nécessaire au démarrage est déjà en place.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, avec ses nombreuses régions montagneuses et ses villages isolés où l'accès à la fibre optique est difficile, de telles technologies sont cruciales. L'intensification de la concurrence avec Starlink contribuera à faire baisser les prix et à améliorer la qualité de l'Internet par satellite à l'avenir. Avec le lancement du projet Leo d'Amazon, les options sur le marché mondial vont se multiplier.

Les futures missions viseront non seulement à étendre la zone de couverture, mais aussi à augmenter le volume de transfert de données. En utilisant ses technologies cloud et son infrastructure mondiale, Amazon ambitionne de rendre le projet Leo attractif non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les gouvernements et les grandes entreprises.

AmazonStarlinkInternetTechnologieEspace
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pas inattendu de Microsoft : connexion au navigateur Edge via un compte GooglePas inattendu de Microsoft : connexion au navigateur Edge via un compte GoogleAujourd'hui, 17:30Le Samsung Galaxy S27 Pro aura la puissance du Galaxy S26 Ultra dans un boîtier compactLe Samsung Galaxy S27 Pro aura la puissance du Galaxy S26 Ultra dans un boîtier compactAujourd'hui, 16:21Le smartphone le plus cher de l'histoire d'Apple : l'iPhone Ultra pourrait coûter jusqu'à 3000 dollarsLe smartphone le plus cher de l'histoire d'Apple : l'iPhone Ultra pourrait coûter jusqu'à 3000 dollarsAujourd'hui, 15:59SpaceX Starship Ship 40 en parfait état après les tests : accélération des volsSpaceX Starship Ship 40 en parfait état après les tests : accélération des volsAujourd'hui, 15:21Achat de billets de train bientôt disponible via le messager MaksAchat de billets de train bientôt disponible via le messager MaksAujourd'hui, 14:58Les utilisateurs d'iPhone trouvent un moyen de restaurer les notifications sur MaxLes utilisateurs d'iPhone trouvent un moyen de restaurer les notifications sur MaxAujourd'hui, 14:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Premier design de l'iPhone 18 dévoilé : Apple opterait pour un look inattendu
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
La NASA trouve les preuves les plus solides de vie sur Mars : nouveautés de Perseverance
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Le légendaire Nokia Asha revient : HMD prépare un téléphone tactile nouvelle génération
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Ubtech présente les robots hyperréalistes U1 avec une peau humaine
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les utilisateurs de Samsung Galaxy S23 rencontrent des problèmes après la mise à jour One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5
Les modèles Galaxy S23, S24 et S25 Ultra perdent des fonctionnalités One UI 8.5