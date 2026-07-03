Un sérieux concurrent pour Starlink : Amazon lance son Internet par satellite

Sur le marché mondial de l'Internet par satellite à haut débit, le projet Starlink de SpaceX a longtemps dominé sans partage. Cependant, le géant de la technologie Amazon a réussi à mettre en orbite un nombre suffisant d'appareils dans le cadre de son projet Leo (Project Kuiper) et a annoncé le lancement prochain de ses services commerciaux. Cette étape devrait marquer un tournant dans l'extension de la couverture Internet mondiale et la compétitivité des prix. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Chris Weber, vice-président du projet Leo chez Amazon, plus de 390 satellites sont actuellement en orbite. L'expert souligne que ce nombre est suffisant pour assurer une connexion continue à certaines latitudes. D'après ixbt.com, l'entreprise prévoit de commencer à servir ses premiers clients d'ici la fin de l'année, tandis que le service sera pleinement ouvert au grand public en 2026.

Trois types de terminaux pour des besoins variés

Amazon propose à ses utilisateurs trois types de terminaux de réception en fonction de leurs besoins et de leurs capacités. Cela permet aux utilisateurs de choisir une solution adaptée non seulement à un usage domestique, mais aussi aux grandes entreprises et aux transports en mouvement :

Nano : un appareil compact de 7x7 pouces offrant une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 100 Mbps ;

un appareil compact de 7x7 pouces offrant une vitesse de téléchargement allant jusqu'à 100 Mbps ; Pro : un modèle standard de 11x11 pouces permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 Mbps ;

un modèle standard de 11x11 pouces permettant d'atteindre des vitesses allant jusqu'à 400 Mbps ; Ultra : le terminal le plus puissant de 20x30 pouces, garantissant un Internet haut débit allant jusqu'à 1 Gbps.

Dans le cadre du projet, les derniers lancements ont été effectués à l'aide de la fusée Atlas V. Selon Chris Weber, ces missions ont consolidé les bases du projet. Bien qu'il reste beaucoup à faire pour élever les satellites à l'altitude prévue et optimiser le réseau, la base technique nécessaire au démarrage est déjà en place.

Pour des pays comme l'Ouzbékistan, avec ses nombreuses régions montagneuses et ses villages isolés où l'accès à la fibre optique est difficile, de telles technologies sont cruciales. L'intensification de la concurrence avec Starlink contribuera à faire baisser les prix et à améliorer la qualité de l'Internet par satellite à l'avenir. Avec le lancement du projet Leo d'Amazon, les options sur le marché mondial vont se multiplier.

Les futures missions viseront non seulement à étendre la zone de couverture, mais aussi à augmenter le volume de transfert de données. En utilisant ses technologies cloud et son infrastructure mondiale, Amazon ambitionne de rendre le projet Leo attractif non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les gouvernements et les grandes entreprises.