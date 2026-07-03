Georgia Stanway révèle pourquoi elle a choisi Arsenal

La joueuse de l'équipe nationale d'Angleterre et championne d'Europe, Georgia Stanway, a décidé de retourner dans son pays natal après quatre années passées au club allemand du Bayern Munich. La joueuse, dont l'arrivée à Arsenal a été officiellement annoncée vendredi, a détaillé les raisons de ce transfert et pourquoi elle a choisi le club londonien. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que la milieu de terrain de 27 ans ait remporté quatre titres de Bundesliga avec le Bayern et contribué à atteindre les demi-finales de la Ligue des champions, son cœur lui manquait. Selon Arseblog, Stanway a signé un contrat de trois ans avec Arsenal, assorti d'une option pour une année supplémentaire.

Mal du pays et croissance professionnelle

Dans une interview accordée à The Athletic, Stanway a admis s'être sentie un peu isolée en Allemagne. Selon elle, après avoir remporté le Championnat d'Europe avec l'Angleterre, elle n'a pas pu pleinement ressentir l'euphorie de ce succès en Allemagne. « En tant que seule joueuse anglaise au Bayern, je n'avais personne avec qui partager la joie de la victoire. Je voulais jouer devant nos fans et retrouver l'ambiance que je ressens chaque jour avec les Lionesses », a déclaré la joueuse.

Georgia Stanway n'a pas non plus caché qu'elle n'était pas pleinement satisfaite du niveau de compétition dans le championnat allemand. Étant donné que le Bayern n'a perdu que deux fois en quatre ans, la joueuse souhaitait évoluer sous une pression plus forte et avec des exigences plus élevées. La Women's Super League anglaise est actuellement l'un des championnats les plus compétitifs d'Europe.

Pourquoi Arsenal ?

Sur le marché des transferts, non seulement Arsenal, mais aussi un autre géant anglais, Chelsea, ainsi que l'octuple champion d'Europe, Lyon, s'intéressaient vivement à Stanway. Cependant, la joueuse a choisi les « Gunners » car elle souhaitait être proche de sa famille et le projet du club londonien lui convenait davantage.

Ce transfert est un événement majeur pour le football féminin anglais, car l'une des leaders de l'équipe nationale revient au pays au sommet de sa forme. Cela renforce non seulement l'effectif d'Arsenal, mais rehausse également le prestige de tout le championnat. Stanway s'est dite ravie que sa famille puisse désormais assister à presque tous ses matchs directement depuis le stade.

À titre informatif, il convient de noter que Stanway a remporté non seulement le championnat national mais aussi des coupes avec le Bayern, réalisant deux « triplés ». Elle vise désormais à répéter ces succès sous le maillot d'Arsenal.