Pas inattendu de Microsoft : connexion au navigateur Edge via un compte Google

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Pas inattendu de Microsoft : connexion au navigateur Edge via un compte Google

Microsoft a lancé la version stable 150 de son navigateur Edge. Le changement le plus important et le plus inattendu de cette mise à jour est la possibilité pour les utilisateurs de se connecter au navigateur via un compte Google. Auparavant, seul un compte Microsoft était requis pour la synchronisation des données et l'accès au système. C'est ce qu'indique le rapport de Ixbt.com.

La nouvelle fonctionnalité est apparue dans le menu des profils et sur l'écran de connexion pour les utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et macOS. Cette étape témoigne d'un changement dans la politique stricte précédente de Microsoft. Il y a quelques années, la corporation avait souligné qu'elle n'avait pas l'intention d'intégrer des services tiers, en particulier les services Google, dans le navigateur Edge.

Avantages pour les utilisateurs

Selon ixbt.com, la possibilité d'utiliser un compte Google a été introduite après de nombreuses demandes et requêtes d'utilisateurs. Cette nouveauté est particulièrement pratique pour ceux qui passent de Google Chrome à Microsoft Edge. Désormais, les favoris, les mots de passe enregistrés et autres données personnelles peuvent être transférés automatiquement sans import manuel.

Compte tenu de la popularité des services Google parmi les utilisateurs ouzbeks, cette mise à jour pourrait contribuer à élargir l'audience d'Edge dans le pays. Pour beaucoup, créer un compte Microsoft semblait superflu ; désormais, toutes les opérations peuvent être effectuées avec un compte Google existant.

Workspaces et modifications des exigences système

La mise à jour ne se limite pas à l'autorisation. Des changements ont également eu lieu dans la fonction Workspaces : le système de gestion des onglets groupés a été transféré vers la plateforme de synchronisation personnelle d'Edge. Cependant, la possibilité de partager les espaces de travail avec d'autres utilisateurs a été supprimée.

Des informations sur les limitations techniques ont également été fournies. La version Edge 150 sera la dernière version à supporter le système d'exploitation macOS 12 Monterey. À l'avenir, les propriétaires d'appareils Apple devront mettre à jour leur système vers une version plus récente pour recevoir les mises à jour.

En conclusion, Microsoft cherche à accroître la fidélité des utilisateurs en s'engageant dans l'intégration avec une plateforme concurrente. Une telle politique d'ouverture renforcera sans aucun doute la concurrence sur le marché des navigateurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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