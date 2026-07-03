Le meilleur buteur de tous les temps de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a atteint un niveau d'importance pour son équipe comparable à celui de Lionel Messi pour l'Argentine. L'attaquant du Bayern Munich se distingue non seulement par ses buts, mais aussi par son leadership sur le terrain et son rôle dans la construction du jeu. C'est ce qu'indique Goal.com dans un article.

L'ancien footballeur Stan Collymore, lors d'une interview accordée à Goal, est revenu sur l'état actuel de Kane et sa contribution inégalée aux succès de la sélection. Selon lui, Kane se distingue nettement des attaquants des générations précédentes par sa préparation mentale et sa stabilité. Actuellement, l'équipe d'Angleterre repose largement sur le talent de son capitaine.

Leadership et records : pourquoi Kane est-il un joueur irremplaçable ?

Après avoir marqué 61 buts la saison dernière en Bundesliga allemande et remporté deux titres, Kane maintient un rythme élevé lors de la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Il a débuté le tournoi avec un doublé contre la Croatie, puis a marqué lors des matchs contre la RD Congo et le Panama. Son total de buts internationaux s'élève désormais à 84.

Stan Collymore souligne qu'il est difficile d'imaginer l'état de l'Angleterre sans Kane sur le terrain. Cette situation est comparée à la baisse significative du niveau de jeu de l'équipe d'Argentine en l'absence de Lionel Messi. Bien que l'effectif anglais compte de nombreux jeunes talents, aucun avant-centre capable de remplacer Kane ne s'est encore manifesté.

"Nous ne savons pas comment l'équipe jouerait sans Harry Kane, car il participe à presque tous les matchs. Des joueurs comme Ollie Watkins ou Jude Bellingham peuvent évoluer en attaque, mais ils ne peuvent garantir la régularité des résultats qu'apporte Kane", déclare Collymore.

Problèmes futurs et formation des jeunes

L'une des plus grandes préoccupations du football anglais est l'absence de jeunes attaquants capables de succéder à Kane. Selon les experts, ni l'équipe U21 ni les catégories d'âge inférieures ne produisent de "numéro 9" universel comme Harry Kane, ce qui pourrait devenir un problème sérieux pour la sélection à l'avenir.

Néanmoins, l'équipe dirigée par Thomas Tuchel tire actuellement le maximum de la forme sportive exceptionnelle de Kane. Après des matchs malheureux et des blessures lors de l'Euro, Kane a pleinement retrouvé sa confiance grâce à sa saison réussie en Allemagne. Son état actuel constitue la force principale pour mener l'Angleterre vers la Coupe du Monde.