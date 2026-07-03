Le géant technologique sud-coréen Samsung, tout en travaillant sur ses futurs smartphones flagships, est sur le point de résoudre un problème qui frustre les utilisateurs depuis plusieurs années. Selon les dernières informations, le modèle Galaxy S27 Ultra pourrait enfin connaître une augmentation significative de la capacité de sa batterie. Pour les fans de la marque, ce serait l'une des plus grandes nouveautés après sept ans de stagnation. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon l'insider réputé Schrodinger (Phone Futurist), les ingénieurs de Samsung envisagent d'installer dans le Galaxy S27 Ultra une batterie d'une capacité allant de 5600 à 6020 mAh. Auparavant, on supposait que l'entreprise opterait prudemment pour une variante de 5200 mAh, mais des éléments à plus haute puissance développés par la division Samsung SDI sont désormais prioritaires.

Approche technologique et innovations

Fait intéressant, Samsung ne prévoit pas de passer aux batteries silicium-carbone (Si-C) actuellement utilisées par les fabricants de smartphones chinois (comme Xiaomi et Honor). Au lieu de cela, l'entreprise souhaite perfectionner les batteries lithium-ion traditionnelles. Ce processus sera réalisé grâce à l'amélioration de la structure des cellules, un placement plus dense des composants et l'augmentation de la densité de stockage d'énergie.

De plus, des informations préliminaires sont apparues concernant le nouveau modèle de la série, le Galaxy S27 Pro. Selon celles-ci, l'appareil devrait être équipé d'une batterie de 5000 mAh. Ce chiffre pourrait être supérieur aux attentes pour un modèle de milieu de gamme dans la lignée des flagships.

Il convient de noter que l'insider Schrodinger, qui a diffusé cette information, avait précédemment prédit avec précision les spécifications techniques du Galaxy S26 Plus et avait gagné en crédibilité avec des informations sur le modèle anniversaire de l'iPhone (iPhone 20). La publication ixbt.com confirme également que les données de cette source sont proches de la réalité.

Sur le marché ouzbek, les flagships de Samsung se sont toujours distingués par la qualité de leur caméra et la luminosité de leur écran. Cependant, de nombreux utilisateurs locaux privilégiaient la capacité de rétention d'énergie des concurrents (notamment les marques chinoises). Si le Galaxy S27 Ultra possède réellement une capacité supérieure à 6000 mAh, cela augmentera sans aucun doute la domination de ce modèle sur le marché.

Il ne faut pas oublier que ces changements sont pour l'instant en phase de test et de conception. Si le plan se concrétise, Samsung franchira la « limite » de 5000 mAh maintenue depuis longtemps et ouvrira une nouvelle ère en termes d'autonomie des smartphones.