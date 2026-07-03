Scandale dopage à Tunis : 8 joueurs testés positifs

Il a été rapporté que huit joueurs de l'équipe nationale de Tunisie ont été testés positifs à une substance interdite lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon le Daily Mail, du clenbutérol, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage, a été trouvé dans l'organisme des joueurs.

Huit joueurs ont été testés positifs

Selon la source, les échantillons prélevés sur huit membres de l'équipe nationale de Tunisie ont donné des résultats positifs.

Il s'agit du clenbutérol, une substance aux propriétés bronchodilatrices, inscrite sur la liste des substances interdites par la WADA.

Comment la substance a-t-elle pu pénétrer dans l'organisme ?

Selon les premières hypothèses, le clenbutérol aurait pu être ingéré involontairement via la consommation de viande contaminée.

Il est rapporté que les joueurs de l'équipe nationale de Tunisie ont consommé cette viande dans un centre d'entraînement au Mexique.

Pour l'instant, cela n'a pas été confirmé comme conclusion finale. Les clubs des joueurs concernés ont également été informés de la situation.

La Tunisie avait quitté le Mondial prématurément

L'équipe nationale de Tunisie n'a pas réussi à franchir la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Après la défaite du premier match, la fédération nationale de football a limogé l'entraîneur Sabri Lamouchi.

L'équipe a ensuite été dirigée par Hervé Renard, mais la Tunisie a subi des défaites lors des deux matchs restants sous sa direction.

Quelle décision attend désormais les joueurs ?

Le fait que la même substance ait été détectée chez huit joueurs aggrave la situation.

Les agences antidopage devraient maintenant enquêter sur la provenance de la substance et décider si des sanctions doivent être appliquées aux joueurs.