Scandale dopage à Tunis : 8 joueurs testés positifs

·33·Sport
Scandale dopage à Tunis : 8 joueurs testés positifs

Il a été rapporté que huit joueurs de l'équipe nationale de Tunisie ont été testés positifs à une substance interdite lors de la Coupe du Monde 2026.

Selon le Daily Mail, du clenbutérol, une substance interdite par l'Agence mondiale antidopage, a été trouvé dans l'organisme des joueurs.

Huit joueurs ont été testés positifs

Selon la source, les échantillons prélevés sur huit membres de l'équipe nationale de Tunisie ont donné des résultats positifs.

Il s'agit du clenbutérol, une substance aux propriétés bronchodilatrices, inscrite sur la liste des substances interdites par la WADA.

Comment la substance a-t-elle pu pénétrer dans l'organisme ?

Selon les premières hypothèses, le clenbutérol aurait pu être ingéré involontairement via la consommation de viande contaminée.

Il est rapporté que les joueurs de l'équipe nationale de Tunisie ont consommé cette viande dans un centre d'entraînement au Mexique.

Pour l'instant, cela n'a pas été confirmé comme conclusion finale. Les clubs des joueurs concernés ont également été informés de la situation.

La Tunisie avait quitté le Mondial prématurément

L'équipe nationale de Tunisie n'a pas réussi à franchir la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026.

Après la défaite du premier match, la fédération nationale de football a limogé l'entraîneur Sabri Lamouchi.

L'équipe a ensuite été dirigée par Hervé Renard, mais la Tunisie a subi des défaites lors des deux matchs restants sous sa direction.

Quelle décision attend désormais les joueurs ?

Le fait que la même substance ait été détectée chez huit joueurs aggrave la situation.

Les agences antidopage devraient maintenant enquêter sur la provenance de la substance et décider si des sanctions doivent être appliquées aux joueurs.

TunisieDaily MailSabri LamouchiHervé Renard
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Le Real Madrid prêt à dépenser 223 millions d'euros pour Michael OliseLe Real Madrid prêt à dépenser 223 millions d'euros pour Michael OliseAujourd'hui, 19:14Trevoh Chalobah veut poursuivre sa carrière en Italie : l'Inter en tête de la course au transfertTrevoh Chalobah veut poursuivre sa carrière en Italie : l'Inter en tête de la course au transfertAujourd'hui, 18:59Le Bayern renforce sa défense : Nathaniel Brown rejoint le club munichoisLe Bayern renforce sa défense : Nathaniel Brown rejoint le club munichoisAujourd'hui, 18:53Modric mécontent de la décision VAR contre le PortugalModric mécontent de la décision VAR contre le PortugalAujourd'hui, 18:50Harry Kane devient aussi indispensable pour l'Angleterre que Lionel Messi l'est pour l'ArgentineHarry Kane devient aussi indispensable pour l'Angleterre que Lionel Messi l'est pour l'ArgentineAujourd'hui, 18:18CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?CDM 2026 : pronostics précis pour trois matchs — la série continue-t-elle ?Aujourd'hui, 17:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan