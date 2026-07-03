L'opérateur de communication russe T2 (anciennement Tele2) a décidé de transformer sa promotion précédente sur l'utilisation gratuite de l'internet mobile en itinérance internationale en un service permanent. Désormais, les clients de la compagnie pourront bénéficier d'une connexion réseau illimitée pendant une certaine période lors de leurs voyages à l'étranger, selon leur forfait. Cette nouveauté permet de réduire considérablement les frais de communication lors des voyages internationaux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information est-il rapporté.

Selon la publication ixbt.com, après l'introduction de cette offre à titre d'essai, le volume de consommation de trafic internet à l'étranger a été multiplié par trois. Cela démontre une forte demande parmi les utilisateurs pour l'accès internet en itinérance. Selon les données de l'entreprise, les voyageurs s'étant rendus en Turquie ont été les plus nombreux à utiliser ce service, représentant près de la moitié de toutes les connexions.

Conditions du service et pays couverts

Le service internet gratuit et illimité est disponible dans 34 pays. Parmi eux figurent des destinations populaires comme la Chine, la Thaïlande et la Turquie. Selon les conditions standards, la durée d'utilisation de l'internet gratuit est de 15 jours. Cependant, pour les utilisateurs de l'abonnement MiXX de la compagnie, ce délai est prolongé jusqu'à 22 jours.

Cette possibilité s'applique à un certain nombre de forfaits destinés tant aux clients particuliers qu'aux clients entreprises. Il convient de noter que l'opérateur T2 a apporté des modifications non seulement à l'internet, mais aussi aux services de communication vocale. Précédemment, l'entreprise avait supprimé les frais pour les appels sortants dans 56 pays, ce qui a entraîné un doublement du volume des appels internationaux.

Tendances modernes de l'itinérance

Aujourd'hui, en raison de la concurrence entre les opérateurs mobiles, les services d'itinérance deviennent de plus en plus abordables. L'expérience de T2 montre que l'introduction de services gratuits augmente la fidélité des clients tout en entraînant une croissance rapide du volume de trafic. De telles commodités sont particulièrement utiles pour les représentants du monde des affaires voyageant fréquemment pour le travail et les voyageurs actifs.

Sur le marché oruzbek, les opérateurs locaux proposent également diverses remises et forfaits avantageux pour les packs d'itinérance internationale. De telles mesures des opérateurs russes pourraient influencer la politique tarifaire globale du marché des communications régionales, car de nombreux utilisateurs se déplacent constamment entre les deux pays et utilisent simultanément les services de plusieurs opérateurs.