Course à l'IA : la consommation d'énergie de Google a augmenté de 37 %

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Course à l'IA : la consommation d'énergie de Google a augmenté de 37 %

La corporation Google a publié son rapport environnemental pour 2026. Elle y reconnaît que le développement rapide des technologies d'IA a entraîné une hausse sans précédent de la consommation d'énergie de son infrastructure. À la fin de 2025, la consommation d'électricité a augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente, atteignant 43,6 millions de MW·h. Pour rappel, ce montant équivaut à la consommation annuelle de pays entiers comme la Nouvelle-Zélande ou le Danemark. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'expansion de la plateforme Google Cloud, le développement des modèles génératifs Gemini et l'augmentation des capacités de calcul du moteur de recherche sont cités comme les principales causes de cette forte hausse. Le passage à l'échelle de la plateforme YouTube a également créé une charge supplémentaire. Selon ixbt.com, la consommation énergétique totale de l'entreprise a augmenté de plus de 250 % depuis 2019, illustrant clairement l'impact de la course mondiale à l'IA sur les systèmes énergétiques.

Énergie verte et efficacité technologique

Malgré la complexité de la situation, Google souligne avoir réussi à partiellement « découpler » les émissions de gaz à effet de serre de la croissance de la consommation d'énergie. Grâce à l'achat massif de sources d'énergie propre, les émissions opérationnelles ont diminué de 2 % sur l'année. Depuis neuf ans, la corporation achète une quantité d'énergie renouvelable équivalente à sa consommation annuelle. Cependant, cet équilibre est annuel, et certains centres de données fonctionnent encore ponctuellement grâce aux combustibles fossiles.

Google travaille également activement à l'amélioration de l'efficacité de son infrastructure d'IA. L'indicateur d'efficacité énergétique (PUE) des centres de données de l'entreprise s'est établi à 1,09, soit 83 % de mieux que la moyenne du secteur. Notamment, il a été annoncé que les processeurs TPU Ironwood de nouvelle génération sont 30 fois plus économes que les premiers modèles lancés en 2018. De plus, l'énergie consommée pour une seule requête textuelle dans les systèmes Gemini a été réduite de 33 fois en un an.

Énergie nucléaire et plans d'avenir

Pour couvrir ses besoins énergétiques futurs, Google investit dans des sources plus stables. L'entreprise met en œuvre les projets majeurs suivants :

  • le premier accord d'entreprise au monde pour l'achat d'énergie via des petits réacteurs nucléaires modulaires de Kairos Power ;
  • la participation au redémarrage de la centrale nucléaire de Duane Arnold d'une capacité de 600 MW ;
  • des investissements dans l'énergie géothermique et les projets de fusion thermonucléaire contrôlée.
Néanmoins, le problème des émissions indirectes de la chaîne d'approvisionnement (Scope 3) persiste. En raison de la construction de nouveaux centres de données et de la production de semi-conducteurs spécialisés, les émissions de cette catégorie ont augmenté de 25 %. Le rapport de Google note que l'IA n'augmente pas seulement la consommation d'énergie, mais aide également à lutter contre le changement climatique. Par exemple, l'optimisation des itinéraires dans Google Maps et les systèmes de gestion intelligente de l'énergie ont aidé d'autres organisations à réduire leurs émissions de CO2 de 41 millions de tonnes.

En conclusion, les représentants de Google ont admis que l'infrastructure de l'IA se développe actuellement plus rapidement que la transition du système énergétique mondial vers des sources bas carbone. Par conséquent, l'objectif principal des prochaines années ne sera pas de réduire les calculs, mais de créer une nouvelle infrastructure énergétique permettant une croissance sans nuire au climat.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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