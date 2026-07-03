Le Bayern Munich a finalisé un nouveau transfert retentissant lors de ce mercato estival. Nathaniel Brown, talentueux latéral gauche de l'équipe nationale d'Allemagne, a quitté l'Eintracht Francfort pour rejoindre les rangs bavarois. Ce transfert est considéré comme l'une des étapes clés de la réforme défensive du nouveau projet dirigé par Vincent Kompany. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations officielles du club, un contrat à long terme a été signé avec le joueur de 23 ans jusqu'à l'été 2031. Le Bayern versera 55 millions d'euros au club de Francfort pour ce transfert. De plus, selon l'accord, son ancien club, Nuremberg, recevra une part de 12,5 % de cette somme.

Au cours des deux dernières saisons, Nathaniel Brown a attiré l'attention des experts grâce à ses performances régulières avec l'Eintracht. Il a disputé un total de 75 matchs sous les couleurs du club de Francfort, inscrivant 7 buts et délivrant 13 passes décisives. Son activité, tant en défense qu'en attaque, a été hautement saluée par les recruteurs munichois.

La réalisation d'un rêve d'enfant

Pour Nathaniel Brown, originaire de Bavière, ce transfert n'est pas seulement une nouvelle étape sportive, mais le symbole d'un retour à la maison. Né et élevé à Amberg, le joueur n'a jamais caché qu'il était fan du Bayern depuis son enfance. Selon lui, fouler la pelouse de l'Allianz Arena en tant que joueur local est un honneur indescriptible.

« Il est difficile de décrire ces sentiments avec des mots. Le Bayern est l'un des plus grands clubs du monde. Comme je viens de cette région, presque tout le monde dans ma ville natale soutient cette équipe. C'est très précieux pour moi et c'est un pas immense dans ma carrière », a souligné le joueur lors d'une interview accordée au service de presse du club.

Brown a également noté que son parcours dans le football professionnel n'a pas été facile. Il a confié qu'avant ses 17 ans, il n'aurait jamais imaginé devenir latéral gauche. Ce n'est qu'après des changements dans les équipes de jeunes qu'il a réalisé qu'il pouvait atteindre le niveau professionnel. Cependant, jouer pour un grand club comme le Bayern est resté un rêve lointain pendant longtemps.

Objectifs pour la nouvelle saison

Dans l'équipe dirigée par Vincent Kompany, Nathaniel Brown est prêt à se battre pour une place de titulaire. Son arrivée renforce la concurrence sur le flanc gauche et apporte de la diversité aux schémas tactiques. Le joueur a l'intention de remporter de nombreux titres avec son nouveau club et de justifier la confiance des supporters.

« Je veux atteindre le plus haut niveau de succès. Mon objectif principal est de gagner de nombreux titres avec le Bayern et de les célébrer avec nos fans. Sur le plan personnel, je veux continuer à grandir et à améliorer mes compétences », a ajouté le défenseur. Les supporters munichois ont chaleureusement accueilli ce transfert, le considérant comme un mouvement stratégique pour rajeunir la défense de l'équipe.