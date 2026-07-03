Le club madrilène, le Real Madrid, est sur le point de réaliser un nouveau coup retentissant sur le marché des transferts. Le géant espagnol a actuellement dans son viseur l'ailier Michael Olise, qui réalise des performances éclatantes sous les couleurs du Bayern Munich. Selon les informations, le « club royal » serait prêt à payer la somme record de 223 millions d'euros pour le joueur français de 24 ans. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Si ce transfert se concrétise, Michael Olise deviendra le joueur le plus cher de l'histoire du football, battant le record établi en 2017 lors du passage de Neymar du FC Barcelone au PSG. Florentino Perez, fidèle à sa politique de « Galactiques », continue de rassembler les talents les plus prometteurs du monde au stade Santiago Bernabéu.

Saha : « Ce sont des chiffres incroyables »

L'ancien attaquant de l'équipe de France, Louis Saha, a partagé son avis sur ce transfert potentiel lors d'une interview accordée à Goal.com. Selon lui, Olise mérite une telle reconnaissance au vu de sa progression ces deux dernières années. Bien que Saha admette que les prix dans le football moderne soient excessivement élevés, il a hautement estimé le talent du joueur.

« Ce sont des chiffres totalement fous. Mais je pense qu'il mérite ce genre de discussions. Ce que le garçon a accompli en un ou deux ans est tout simplement incroyable », déclare Louis Saha. En effet, la carrière d'Olise a connu une ascension fulgurante : en 2021, il évoluait encore avec Reading en Championship anglaise.

Michael Olise a enregistré des statistiques phénoménales lors de la saison 2025-26. Il a inscrit 25 buts et délivré 28 passes décisives toutes compétitions confondues. C'est précisément cette efficacité qui n'a pas laissé indifférents les recruteurs du Real Madrid. Les Madrilènes le voient comme le candidat idéal pour former un trio offensif redoutable avec Kylian Mbappé et Vinicius Junior.

Actuellement, Olise est double vainqueur de la Bundesliga avec le Bayern Munich et est devenu un élément clé de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026. Sa technique, sa vision du jeu et sa maîtrise des coups de pied arrêtés font de lui l'un des milieux offensifs les plus dangereux au monde.

Si cet accord se réalise, cela marquera le début d'une nouvelle ère non seulement pour le Real Madrid, mais pour tout le marché du football européen. Ce transfert sera certainement suivi de près par les fans de football ouzbeks, le club madrilène ayant toujours été l'une des équipes les plus populaires de la région.