Le vaisseau spatial piloté Soyuz MS-29, destiné à livrer le prochain équipage à la Station Spatiale Internationale (ISS), a franchi avec succès l'une des étapes les plus critiques de sa préparation au vol. Ce processus est crucial pour assurer le fonctionnement prolongé des systèmes du vaisseau dans l'espace. C'est ce qu'informe le site Ixbt.com.

Selon le service de presse de Roskosmos, les spécialistes ont terminé le remplissage du vaisseau en carburant et en gaz comprimés. Après cette opération technique, le vaisseau a été retourné à l'atelier d'assemblage général et passe désormais à l'étape des vérifications finales. Ces travaux de préparation sont essentiels pour garantir la sécurité du vol spatial.

Prochaines étapes et chargement du fret

Dans les prochains jours, les ingénieurs commenceront à charger le fret nécessaire à bord du vaisseau. De plus, l'étanchéité des écoutilles sera vérifiée à nouveau et l'isolation thermique écran-vide sera installée. Cette couche protectrice sert à protéger le vaisseau contre les variations extrêmes de température dans l'espace.

Selon le plan de préparation, après avoir passé les mesures de contrôle, le Soyuz MS-29 sera couplé au lanceur de la fusée. Cette étape assure le fonctionnement du vaisseau et de la fusée porteuse en tant que système unique. Ces processus, également suivis avec intérêt par les passionnés d'espace ouzbeks, sont un exemple frappant de la coopération aérospatiale internationale.

L'« installation » finale de l'équipage

Peu avant le vol, le processus traditionnel d'« installation finale » (primerka) aura lieu. Les cosmonautes de Roskosmos et les astronautes de la NASA occuperont leurs sièges dans le module de descente et se familiariseront avec la disposition du fret. De plus, le fonctionnement des principaux systèmes de bord sera contrôlé directement par l'équipage.

Pour rappel, le vol du vaisseau Soyuz MS-29 vers la Station Spatiale Internationale est prévu pour le 14 juillet de cette année. Cette mission apportera de nouvelles forces pour poursuivre les recherches scientifiques et la maintenance technique de la station.