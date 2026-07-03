Mourinho a choisi son nouveau capitaine : qui portera le brassard ?

Un changement important concernant le capitanat est attendu au Real Madrid. Selon le journal Marca, après le départ de Daniel Carvajal, le brassard de capitaine devrait être confié à Federico Valverde.

Mourinho a une confiance totale en Valverde

Selon la source, l'entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, n'a aucun doute sur l'avenir du milieu de terrain uruguayen.

La participation décevante de Valverde à la Coupe du Monde 2026 n'a pas changé l'avis du technicien portugais.

Mourinho a l'intention d'intégrer le joueur dans ses plans principaux dès le stage de pré-saison qui débutera à la mi-juillet.

L'entraîneur s'entretiendra personnellement avec le joueur

Jose Mourinho prévoit d'avoir une conversation privée avec Valverde avant le début de la préparation pour la nouvelle saison.

Cet entretien devrait porter sur le nouveau statut du joueur dans l'équipe, ses fonctions de leader et les responsabilités attendues de lui.

Il doit aussi être un leader dans le vestiaire

La direction du Real Madrid et le staff technique sont convaincus que c'est Valverde qui doit prendre le leadership de l'équipe après le départ de Carvajal.

On attend de lui qu'il soit un exemple pour les autres joueurs, non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire.

Dans le système du Real depuis 2016

Federico Valverde évolue au sein du système du Real Madrid depuis 2016.

La saison dernière, avec le club, il a :

disputé 49 matchs ;

marqué 9 buts.

Le joueur uruguayen pourrait désormais franchir une nouvelle étape de sa carrière en devenant le capitaine principal du « club royal ».