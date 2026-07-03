Il a été rapporté que dans au moins quatre régions de Russie, certaines stations-service distribuent du carburant en priorité aux véhicules des fonctionnaires.

Selon des publications locales, alors que les conducteurs ordinaires attendent dans de longues files pour trouver du carburant, l'essence est servie séparément aux fonctionnaires et aux véhicules d'organisations d'État.

À Saratov, la station-service ne dessert que les fonctionnaires

Selon la publication « 7×7 », à Saratov, où les restrictions de vente d'essence ont été prolongées jusqu'au 15 juillet, l'une des stations-service Rosneft sert principalement les véhicules des fonctionnaires.

Le média local « Vzglyad-info » a noté que ce privilège ne se limite pas aux ambulances, à la police ou aux autres services d'urgence.

L'un des conducteurs a déclaré :

« Sous nos yeux, un employé de l'administration du district, des véhicules du MFC et de la Poste de Russie ont fait le plein. Un autre client a utilisé le mot "Gouvernement" comme mot de passe ».

Selon les journalistes, aucun document justificatif n'est demandé aux clients dans ce point de vente. Cependant, la restriction générale demeure : pas plus de 30 litres d'essence par voiture et par jour.

À Krasnodar, l'essence est distribuée sur présentation d'un certificat

Alexandre Safronov, député de la douma de la ville de Krasnodar, a publié sur sa chaîne Telegram une vidéo reçue de l'un de ses observateurs.

La vidéo montre que dans l'une des stations Rosneft, l'essence est vendue uniquement aux fonctionnaires présentant le certificat approprié.

Les conducteurs ordinaires reçoivent la réponse « pas d'essence »

Les lecteurs de la publication YEAN ont signalé une situation similaire sur l'autoroute Chelyabinsk — Ekaterinbourg.

Ils affirment que dans une station Rosneft, les clients ordinaires ont été refoulés sous prétexte qu'il n'y avait « pas d'essence », tandis que les fonctionnaires ont été servis.

À Volgograd, uniquement avec une carte de carburant

Il a également été rapporté que dans l'une des stations Gazprom de Volgograd, l'essence n'est pas vendue librement à la population locale.

Seuls les clients possédant une carte spéciale peuvent acheter du carburant. Bien que ces cartes soient disponibles pour tous, selon la source, elles sont principalement utilisées par les services d'urgence et les représentants de l'administration locale.

Le problème du carburant persiste en Russie

Il est dit que des restrictions sur la vente d'essence ont été mises en place dans de nombreuses régions de Russie suite à l'augmentation des attaques de drones ukrainiens contre les installations pétrolières.

Dans certains endroits, les conducteurs sont contraints d'attendre pendant des heures pour faire le plein.

Parallèlement, le gouvernement russe ne considère pas la pénurie de carburant dans le pays comme un problème grave. Le vice-premier ministre de la Fédération de Russie, Alexandre Novak, a déclaré que le marché intérieur était approvisionné en essence.