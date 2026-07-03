Révolution des caméras de l'iPhone 18 : Apple abandonne le monopole de Sony

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Révolution des caméras de l'iPhone 18 : Apple abandonne le monopole de Sony

Apple brise une longue tradition avec sa future série iPhone 18 en commençant à collaborer avec Samsung pour la fourniture des capteurs de caméra. Cette décision porte l'alliance technologique entre les deux plus grands rivaux du marché des smartphones à un nouveau niveau et met fin au monopole de longue date de Sony dans le segment des caméras d'iPhone. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon la publication Mydrivers, le géant sud-coréen produira des capteurs d'image spécifiques pour l'iPhone 18 dans son usine d'Austin, Texas, aux États-Unis. Il s'agit d'un événement d'importance stratégique pour Apple, car l'entreprise réussit pour la première fois à faire produire l'un des composants principaux de ses smartphones directement sur le territoire des États-Unis.

Nouvelles capacités technologiques

Les nouveaux capteurs développés par Samsung pour l'iPhone sont basés sur une architecture à trois couches. Cette technologie permet d'augmenter considérablement la densité des pixels. En conséquence, les utilisateurs pourront prendre des photos de haute qualité, sans bruit et nettes, même dans des conditions de faible luminosité. De plus, l'extension de la plage dynamique reflétera l'équilibre entre la lumière et l'ombre de manière plus naturelle.

Un autre avantage des nouveaux capteurs réside dans la vitesse de lecture des données et l'efficacité énergétique. Cela accélère non seulement le processus de prise de vue, mais aide également à économiser la batterie. Les experts d'Apple visent, grâce à cette optimisation, à rapprocher les caméras de l'iPhone 18 d'un niveau professionnel.

Diversification stratégique

Apple a toujours suivi une stratégie d'achat de composants clés auprès de plusieurs fournisseurs. Cette méthode permet à l'entreprise de ne pas dépendre d'un seul partenaire, de diversifier les risques et d'obtenir un avantage lors des négociations de prix. Alors que Sony a longtemps été l'unique fournisseur de capteurs pour les caméras d'iPhone, l'entrée de Samsung sur le marché intensifiera la concurrence.

Pour les passionnés de technologie, cette nouvelle est importante car elle pourrait influencer directement le prix et la qualité des appareils. L'introduction des capteurs Samsung devrait porter les capacités du mode nuit des caméras d'iPhone à un nouveau niveau, ce qui pourrait accroître davantage la demande pour les smartphones iPhone parmi les utilisateurs locaux.

Pour rappel, des photos de batteries destinées à différentes régions pour les modèles iPhone 18 Pro Max ont précédemment circulé sur le web. Cela prouve qu'Apple travaille déjà activement sur ses flagships de 2026.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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