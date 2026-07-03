Le service AnTuTu, reconnu pour mesurer la puissance technique des smartphones, a présenté le classement des appareils Android dont les utilisateurs ont été les plus satisfaits à la fin du mois de juin. Contrairement aux tests de benchmark traditionnels, cette liste ne repose pas sur la vitesse de l'appareil, mais directement sur les retours positifs des propriétaires lors de l'utilisation quotidienne. C'est un indicateur important reflétant les besoins réels des acheteurs et leur confiance envers les marques. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

La première place du classement a été occupée, contre toute attente, par le modèle Oppo K13 Turbo 5G . Cet appareil a réussi à obtenir un taux de satisfaction de 96,83 %. Selon ixbt.com, ce résultat élevé est dû à sa batterie ultra-capacité de 7000 mAh et sa technologie de charge rapide de 80 W. Équipé d'un processeur MediaTek Dimensity 8450 et d'un écran AMOLED de 6,8 pouces, ce modèle est reconnu comme l'un des appareils les plus équilibrés du segment milieu de gamme.

La deuxième place, avec un score de 96,67 %, revient au Nubia Z80 Ultra . Ce flagship se distingue par ses capacités technologiques avancées, notamment la plateforme Snapdragon 8 Elite de cinquième génération et un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La batterie de 7200 mAh et son appareil photo professionnel composé de trois modules de 50 mégapixels ont été hautement appréciés par les utilisateurs.

La bataille des flagships et des marques leaders

Le trio de tête est complété par l'. Avec 95,37 % des voix, ce modèle se distingue par son processeur Snapdragon 8 Elite et son écran résolution 2K. De plus, il domine le segment premium avec des capacités de charge filaire de 100 W et sans fil de 50 W. Les quatrième et cinquième places sont respectivement occupées par le Nubia Z70S Ultra Photographer Edition et l'Oppo Find X8.

La composition globale du classement montre à quel point la concurrence interne sur le marché chinois est intense. D'autres appareils figurant dans la liste visent également la perfection technologique :

Vivo X300 Ultra et Xiaomi 15 Ultra ;

Realme GT8 Pro et Honor 400 Pro ;

OnePlus Ace 6 et Honor GT Pro ;

Redmi K90 Pro Max et Vivo X200 Ultra ;

Vivo X300 Pro et Vivo S30.

Ce classement montre que pour les utilisateurs modernes, non seulement la puissance du CPU, mais aussi l'autonomie et la qualité de l'écran sont primordiales. On observe notamment que les batteries de plus de 7000 mAh deviennent une tendance. Sur le marché ouzbek, la plupart de ces marques sont disponibles via des canaux officiels ou non officiels, faisant de ces données un guide utile pour les acheteurs de nouveaux smartphones.

Les experts d'AnTuTu soulignent que bien que cette liste soit basée sur des évaluations subjectives, elle reflète également la qualité du travail des marques sur le logiciel et l'ergonomie de l'interface utilisateur. Les résultats de juin prouvent que les marques Oppo et Nubia ont considérablement renforcé leurs positions.