Un nouveau stade de 30 000 places sera construit à Boukhara

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Un nouveau stade de 30 000 places sera construit à Boukhara

La construction d'un stade de football moderne et vaste est prévue dans la région de Boukhara.

La société chinoise « China CAMC Engineering Co. LTD » prévoit de construire un stade central d'une capacité de 30 000 spectateurs dans le district de Boukhara.

Le stade sera situé dans la zone de « Bog‘idasht »

Le nouveau complexe sportif devrait être construit sur le territoire de l'assemblée des citoyens du quartier « Bog‘idasht » du district de Boukhara.

Actuellement, les travaux de conception du terrain du stade ont débuté.

Capacité de 30 000 supporters

Selon le projet, les tribunes du nouveau stade central de football seront dimensionnées pour 30 000 spectateurs.

L'infrastructure sera construite selon les normes modernes, offrant des conditions confortables pour les supporters.

Un nouveau terrain pour les grands matchs

Le nouveau stade est destiné à développer davantage l'infrastructure sportive de la région de Boukhara.

De plus, ce site accueillera :

  • des matchs de football répondant aux normes internationales ;

  • des compétitions nationales ;

  • de grands événements sportifs

est attendu.

Si le projet est réalisé, ce nouveau stade de 30 000 places pourrait devenir l'un des centres principaux du football à Boukhara.

BukharaChina CAMC Engineering Co. LTDBog'idasht
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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