L'ancien sélectionneur de la Corée du Sud s'envole pour les États-Unis après des menaces

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L'ancien sélectionneur de la Corée du Sud s'envole pour les États-Unis après des menaces

L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Corée du Sud, Hong Myung-bo, est parti pour les États-Unis deux jours après son retour de la Coupe du Monde.

Selon certaines sources, cette décision a été motivée par la pression intense des supporters, le harcèlement et des menaces de mort diffusées sur Internet.

La situation s'est tendue à l'aéroport

Lorsque l'équipe nationale de Corée du Sud est revenue de la Coupe du Monde le 30 juin, environ 200 supporters s'étaient rassemblés à l'aéroport d'Incheon.

Malgré l'arrivée de l'équipe vers 3 ou 4 heures du matin, les manifestants attendaient sur place.

Selon la chaîne KBS, des cris de protestation ont éclaté dans le hall des arrivées avant même que Hong Myung-bo ne fasse son apparition.

Sur les vidéos diffusées en ligne, on peut entendre les supporters jouer du tambour et scander :

« Hong Myung-bo, dégage ! »

Les sifflets et les cris se sont intensifiés lorsque l'entraîneur et les joueurs sont entrés dans le hall.

Les sifflets et les cris se sont intensifiés lorsque l'entraîneur et les joueurs sont entrés dans le hall.

Plus de 100 policiers mobilisés

Les mesures de sécurité ont été renforcées à l'aéroport en raison du risque de troubles.

Le gouvernement a déployé plus de 100 policiers pour contrôler la situation. Cette décision aurait été prise après l'apparition sur Internet de messages menaçant de mort Hong Myung-bo.

L'entraîneur est apparu le visage dissimulé

La chaîne MBC a rapporté que Hong Myung-bo a été aperçu à l'aéroport d'Incheon alors qu'il s'envolait pour les États-Unis.

Il portait une casquette et un masque pour cacher son visage.

Aux questions des journalistes, il a brièvement répondu :

« J'ai des choses à dire »

Cependant, l'entraîneur a refusé de donner plus de détails pour le moment, promettant de s'exprimer ultérieurement.

Selon certaines sources, il s'est envolé pour Los Angeles.

Le président a également critiqué les résultats de l'équipe

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a ouvertement critiqué la performance décevante de l'équipe nationale lors de la Coupe du Monde.

Il a chargé le ministère des Sports, de la Culture et du Tourisme d'enquêter sur les causes de cet échec.

Plus tard, le ministère a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les activités de la Fédération de football de Corée.

Hong Myung-bo avait démissionné

Hong Myung-bo, âgé de 57 ans, a annoncé le 28 juin qu'il quittait son poste de sélectionneur de l'équipe nationale de Corée du Sud.

Il avait dirigé l'équipe nationale :

  • en 2013–2014 ;

  • depuis 2024.

Le contrat du technicien devait courir jusqu'en 2027.

Le contrat du technicien devait courir jusqu'en 2027.

Lors de la Coupe du Monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, l'équipe nationale de Corée du Sud n'a pas réussi à passer la phase de groupes. Ce résultat a suscité une grande indignation et de vastes débats dans le pays.

Hong Myung-boÉtats-UnisIncheonLee Jae-myung
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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