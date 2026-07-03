Pourquoi l'intelligence artificielle rend-elle les gadgets plus chers ?

L'intelligence artificielle, qui promet de grands changements dans presque tous les domaines de la vie, entraîne également des conséquences inattendues pour les consommateurs.

La pénurie de puces mémoire s'intensifie en raison de la demande croissante des centres de données pour l'intelligence artificielle. En conséquence, les prix des smartphones, ordinateurs portables, tablettes et consoles de jeux augmentent.

Quelle est la cause principale du problème ?

L'entraînement et l'exécution des systèmes d'intelligence artificielle nécessitent de grandes quantités de RAM.

Les grands fabricants de puces mémoire comme Samsung, SK Hynix et Micron réorientent leurs capacités vers la production de HBM, une mémoire à haute bande passante très rentable.

Ce type de mémoire est largement utilisé dans les grands modèles de langage et les centres de données d'intelligence artificielle.

Par conséquent, le volume de production des puces DRAM et NAND nécessaires aux appareils grand public diminue.

Les puces mémoire pourraient devenir encore plus chères

Selon les analystes, le prix des puces mémoire a déjà augmenté de plusieurs dizaines de pour cent.

Au cours des prochains trimestres, leurs prix pourraient encore augmenter de 30 à 50 %.

Selon les prévisions de Gartner, en 2026 :

le prix des ordinateurs personnels pourrait augmenter de 17 % par rapport à 2025 ;

le prix des smartphones de 13 %.

Ces hausses sont probables.

De plus, il est probable que le volume des livraisons de smartphones diminue de 8 à 13 % et celui du marché des ordinateurs personnels d'environ 10 %.

Apple a augmenté les prix de ses appareils

Apple a augmenté les prix d'un certain nombre de ses produits.

Notamment :

les modèles MacBook ;

le MacBook Neo de base de 150 dollars ;

l'iPad ;

l'iPad Mini ;

le Vision Pro ;

le HomePod

et d'autres appareils sont devenus plus chers.

L'entreprise explique cette décision par le fait qu'elle ne peut plus compenser entièrement l'augmentation des coûts de production.

Pour l'instant, la hausse des prix n'a pas affecté les modèles d'iPhone. Cependant, les analystes s'attendent à ce que l'iPhone devienne également plus cher en 2026.

D'autres entreprises ont également modifié leurs prix

La pénurie de puces mémoire affecte également d'autres grands fabricants.

Microsoft a augmenté le prix des consoles Xbox Series S et Xbox Series X.

Samsung a augmenté les prix des produits suivants :

Galaxy S26 ;

Tab S11 ;

smartphones pliables.

Sony et Nintendo ont également revu les prix de la PlayStation 5 et de la Switch 2.

La pénurie pourrait durer encore quelques années

Les experts estiment que la pénurie de puces mémoire pourrait persister au moins jusqu'en 2027-2028.

La construction de nouvelles usines, l'installation d'équipements et la mise en place de la production nécessitent beaucoup de capital et de temps.

C'est pourquoi les utilisateurs ordinaires pourraient retarder l'achat de nouveaux appareils.

Cette situation devrait avoir un impact important, en particulier sur :

le marché des pays émergents ;

le segment des appareils économiques ;

les acheteurs qui renouvellent fréquemment leurs smartphones et ordinateurs.

L'impact devrait être significatif.

La demande pour le matériel d'occasion pourrait augmenter

La hausse du prix des nouveaux gadgets accroît l'intérêt pour des alternatives moins chères.

Les acheteurs pourraient se tourner davantage vers :

les modèles de génération précédente ;

les appareils d'occasion ;

le matériel reconditionné ;

les marques économiques.

L'attention se portera davantage sur ces options.

L'innovation s'accélère également

Le développement rapide du domaine de l'intelligence artificielle ne fait pas qu'augmenter les prix, il accélère également la création de nouvelles technologies.

Les entreprises recherchent des architectures de puces plus efficaces, de nouveaux matériaux et des méthodes alternatives de stockage de données.

Cependant, à court terme, la situation pour les consommateurs est simple : les smartphones, ordinateurs portables et autres appareils électroniques pourraient être plus chers qu'auparavant.

Ainsi, l'ère de la baisse constante des prix des gadgets, qui a duré des décennies, semble toucher à sa fin.