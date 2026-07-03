Un six fois champion de la Premier League rejoint Fenerbahce

Le club turc Fenerbahce a officiellement annoncé le transfert du défenseur de Manchester City, Nathan Aké.

Le footballeur néerlandais de 31 ans poursuivra sa carrière dans le championnat turc après avoir remporté de nombreux trophées en Angleterre.

Aké rejoindra l'équipe lors du stage en Autriche

Nathan Aké est actuellement en vacances après avoir participé à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale des Pays-Bas.

Il a été communiqué qu'une fois sa période de repos terminée, le défenseur rejoindra le stage de pré-saison de Fenerbahce en Autriche.

Quatre fois champion avec Manchester City

Aké défendait les couleurs de Manchester City depuis 2020.

Le joueur néerlandais a remporté quatre fois le titre de Premier League avec le club mancunien.

Capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'à l'arrière gauche, il a été l'un des joueurs clés de l'équipe.

Débuts à Chelsea

Nathan Aké a également joué pour Chelsea au début de sa carrière professionnelle.

Le jeune défenseur a célébré deux autres titres de champion d'Angleterre avec le club londonien. Ainsi, Aké a été champion de la Premier League six fois au total au cours de sa carrière.

Sortie précoce des Pays-Bas du Mondial

Nathan Aké a participé à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale des Pays-Bas.

Cependant, les Néerlandais ont été éliminés en 16es de finale contre le Maroc, après un match nul 1-1 dans le temps réglementaire et une défaite 2-3 aux tirs au but.

Désormais, le défenseur expérimenté ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et tentera d'aider Fenerbahce dans sa quête de trophées.