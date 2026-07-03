Chevrolet Silverado EV : pourquoi ce pick-up électrique parfait ne se vend-il pas comme prévu ?

Le géant de l'industrie automobile américaine, Chevrolet, a lancé il y a quelque temps la version entièrement électrique de l'un de ses modèles les plus populaires : le pick-up Silverado. Bien que le Silverado EV ait impressionné les experts du secteur par ses spécifications techniques, son autonomie et ses solutions innovantes, les chiffres de vente réels restent bien inférieurs aux attentes. Selon Ixbt.com, General Motors n'a vendu qu'environ 14 000 unités aux États-Unis et au Canada l'année dernière, soit dix fois moins que les modèles à combustion traditionnelle. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Le Silverado EV offre au conducteur une sensation de conduite similaire à celle d'une voiture particulière. Son intérieur est spacieux et l'isolation phonique est de haut niveau. Le véhicule peut parcourir plus de 400 miles (environ 640 km) avec une seule charge. Ce chiffre devrait satisfaire même les conducteurs les plus exigeants. De plus, il a la capacité d'alimenter toute une maison en électricité en cas d'urgence.

Originalité du design et de la conduite

Extérieurement, le Silverado EV rappelle l'ancien modèle Chevy Avalanche. Il dispose de quatre portes, d'une benne courte et d'éléments de design spécifiques reliant l'habitacle à la benne. Bien que la longueur du véhicule soit de près de 6 mètres, il reste très agile dans les espaces restreints et les parkings grâce aux roues arrière directrices (rear-wheel steering). Le panneau intérieur est équipé d'un écran multimédia moderne fonctionnant sous Google, aussi rapide et précis qu'un iPhone.

Les ingénieurs de Chevrolet ont conservé des commandes physiques pour les conducteurs fatigués des boutons tactiles. La présence de molettes dédiées pour le volume et la climatisation améliore l'ergonomie. Cependant, la décision de General Motors d'abandonner Apple CarPlay sur ses nouveaux véhicules électriques est critiquée par de nombreux utilisateurs. À la place, l'entreprise promeut activement son propre système Super Cruise.

Le système Super Cruise et les questions de sécurité

Super Cruise est un système de conduite autonome de niveau 2 qui permet au conducteur de lâcher le volant sur les autoroutes. Le système utilise les données de Google Maps pour choisir l'itinéraire et indique sur quelles routes l'autopilote peut être utilisé. Mais les tests pratiques montrent que le système n'est pas toujours parfait. Par exemple, il peut manquer de réactivité pour détecter des véhicules s'insérant soudainement ou des remorques aux feux sales.

Pourquoi une telle merveille technologique n'est-elle pas devenue un succès auprès des acheteurs ? Les raisons peuvent être multiples :

Les vues conservatrices des amateurs de pick-ups traditionnels et leur méfiance envers l'énergie électrique ;

Le design du véhicule qui ne plaît pas à tout le monde ;

La complexité des prix et de l'environnement concurrentiel ;

Les inquiétudes liées aux infrastructures.

En conclusion, le Chevrolet Silverado EV est un modèle techniquement parfait, mais qui peine à trouver son marché. Pour des marchés émergents comme l'Ouzbékistan, de tels gros véhicules électriques peuvent sembler exotiques pour le moment, mais la tendance mondiale s'oriente inévitablement vers le transport électrique.