Ancelotti s'exprime ouvertement sur la situation de Neymar

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Ancelotti s'exprime ouvertement sur la situation de Neymar

Le sélectionneur de l'équipe nationale du Brésil, Carlo Ancelotti, s'est exprimé sur la condition physique et la situation de Neymar au sein de l'équipe avant le match des huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège.

Depuis le début du Mondial, l'attaquant vedette n'a disputé que 14 minutes au total. Il n'est entré en jeu qu'une seule fois en tant que remplaçant lors des quatre rencontres.

« Neymar peut jouer 90 minutes »

Ancelotti a souligné que Neymar est désormais prêt à disputer un match complet.

« Oui, il est capable de jouer 90 minutes », a déclaré le technicien italien.

Ainsi, il n'est pas exclu que l'attaquant obtienne plus de temps de jeu lors du match crucial contre la Norvège.

Pas satisfait de son temps de jeu

Le sélectionneur du Brésil n'a pas caché que Neymar est mécontent de rester sur le banc. Cependant, il a souligné que le joueur se comporte de manière professionnelle dans cette situation.

« Il n'est pas satisfait de cette situation, mais il se comporte très bien et travaille de manière excellente à l'entraînement », a déclaré Ancelotti.

« Ses coéquipiers l'adorent »

Le technicien a également salué non seulement les compétences footballistiques de Neymar, mais aussi ses qualités humaines.

« Neymar est une personne gentille qui respecte son entourage. Ses coéquipiers l'adorent », a confié l'entraîneur.

Selon Ancelotti, l'attaquant expérimenté reste l'un des joueurs les plus importants pour la sélection brésilienne.

Grand talent et humilité

Carlo Ancelotti a souligné le rôle particulier de Neymar dans l'équipe.

« Il occupe une place importante dans l'équipe. Son niveau technique est très élevé, mais il reste très humble. Je suis très satisfait de lui », a-t-il ajouté.

L'entraîneur a également ajouté que l'attaquant a, comme toujours, un fort désir d'entrer sur le terrain et d'aider son équipe.

Le Brésil a battu le Japon avec difficulté

La Coupe du Monde 2026 se poursuit dans les stades des États-Unis, du Mexique et du Canada.

En seizièmes de finale, le Brésil avait battu l'équipe nationale du Japon sur le score serré de 2-1.

Désormais, les hommes de Carlo Ancelotti font face à un nouveau test sérieux contre la Norvège pour une place en quarts de finale. Le temps de jeu de Neymar lors de ce match est l'un des sujets les plus discutés avant la rencontre.

Carlo AncelottiNeymarBrésil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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