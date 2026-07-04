Des scientifiques atteignent un record de production d'hydrogène via la lumière solaire

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Des scientifiques atteignent un record de production d'hydrogène via la lumière solaire

Des chercheurs du Fraunhofer ISE (Institut pour les systèmes d'énergie solaire) ont présenté un dispositif expérimental convertissant directement l'énergie solaire en hydrogène. Cette technologie a enregistré un rendement de 31,3 %, devenant l'un des résultats les plus élevés du domaine. Cette découverte devrait ouvrir une nouvelle ère pour la production d'hydrogène « vert » propre et bon marché. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Actuellement, les méthodes traditionnelles de production d'hydrogène se composent principalement de deux étapes : d'abord, des panneaux solaires produisent de l'électricité, puis cette énergie est transmise à un électrolyseur qui décompose l'eau en hydrogène et en oxygène. Selon ixbt.com, une partie de l'énergie est inévitablement perdue à chaque étape de ce processus. Le nouveau développement des scientifiques allemands permet de supprimer cette chaîne intermédiaire.

Innovation technologique et secret de l'efficacité

Le nouveau système relie directement les cellules solaires à des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons. Cela permet de réduire considérablement les pertes d'énergie. Pour atteindre une efficacité élevée, les scientifiques ont utilisé la technologie photovoltaïque à concentrateur. Ici, des lentilles de Fresnel spéciales collectent la lumière solaire et la dirigent vers les cellules photovoltaïques.

Ces cellules génèrent une tension supérieure à 4 V, fournissant suffisamment d'énergie pour alimenter deux électrolyseurs connectés en série. En conséquence, les molécules d'eau sont efficacement séparées en éléments chimiques. Bien que la surface du module expérimental ne soit que de 64 centimètres carrés, des tests en conditions réelles ont prouvé son haut potentiel.

Selon Frank Dimrot, responsable du projet, la technologie en est encore à un stade précoce de développement. Par conséquent, il est trop tôt pour donner des dates précises sur la production commerciale massive de ces appareils. Actuellement, l'équipe travaille à la création de la société Clearsun Energy et à l'attraction d'investisseurs pour commercialiser la technologie.

Pour des régions comme l'Ouzbékistan, disposant de nombreux jours ensoleillés, de telles technologies pourraient revêtir une importance majeure à l'avenir. Le stockage et le transport de l'énergie solaire directement sous forme d'hydrogène augmentent considérablement l'efficacité de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Selon les chercheurs, la connexion directe de cellules solaires à concentrateur avec des électrolyseurs sera le moyen le plus optimal d'obtenir du carburant propre à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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