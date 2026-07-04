Les rumeurs de transfert entourant Martin Odegaard, capitaine d'Arsenal à Londres, ont été mises fin. Il s'est avéré que les informations relayées récemment par la presse turque concernant le passage du milieu de terrain au club de Galatasaray étaient loin de la réalité. Selon des sources de Goal.com, les discussions sur le départ du joueur de l'Emirates Stadium sont totalement infondées. C'est ce que Goal.com rapporte .

Les médias turcs avaient clamé que Galatasaray s'était mis d'accord sur les termes d'un contrat personnel avec la star norvégienne. Cependant, des informations provenant de la direction d'Arsenal et de l'entourage du joueur démentent ces affirmations. Le milieu de terrain de 27 ans est actuellement heureux à Londres et souhaite rester une partie intégrante du projet du club.

Depuis son arrivée à Arsenal en 2021, Martin Odegaard est devenu une figure centrale façonnant le style de jeu de l'équipe. Initialement arrivé en prêt, le joueur a ensuite été transféré définitivement et a été nommé capitaine de l'équipe en 2022. La saison dernière a été la plus fructueuse de sa carrière, puisqu'il a remporté le titre de Premier League avec son équipe après une pause de 22 ans.

Le rôle et les accomplissements du capitaine dans l'équipe

Avec 234 matchs joués et 42 buts marqués sous les couleurs d'Arsenal, Odegaard jouit d'un grand prestige non seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Le fait qu'il ait été élu meilleur joueur du club pendant deux saisons consécutives (2022-23 et 2023-24) témoigne de sa stabilité. De plus, il a atteint la finale de la Ligue des Champions avec l'équipe, remportant une médaille d'argent lors du match contre le Paris Saint-Germain.

Actuellement, le joueur concentre toute son attention sur la participation de l'équipe nationale de Norvège à la Coupe du Monde. Pour la première fois depuis 1998, la Norvège participe à un tournoi aussi prestigieux et enregistre d'excellents résultats sous le capitanat d'Odegaard. Il a délivré des passes décisives lors des matchs de phase de groupes contre l'Irak et le Sénégal, ainsi que lors de la victoire contre la Côte d'Ivoire en 1/16 de finale.

L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, n'a pas non plus l'intention de laisser partir son capitaine. L'équipe a pour objectif de défendre son titre de champion la saison prochaine, et Martin Odegaard est considéré comme le leader principal. Les informations liées à Galatasaray n'étaient qu'une rumeur de plus sur le marché des transferts. Le contrat actuel du joueur et son rôle au sein du club confirment qu'il ne quittera pas Londres prochainement.