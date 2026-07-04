La NASA lance une opération de sauvetage pour Swift, l'un des plus anciens télescopes spatiaux

La NASA a lancé une mission unique pour empêcher le télescope Neil Gehrels Swift Observatory, essentiel à l'exploration spatiale, de brûler dans l'atmosphère terrestre. Dans le cadre de cette opération, le lanceur Pegasus XL a effectué son dernier vol pour placer un dispositif spécial LINK en orbite. Cette mission est remarquable non seulement pour son importance scientifique, mais aussi parce qu'il s'agit de la première tentative dans l'histoire d'une entreprise privée pour déplacer un satellite gouvernemental vers une autre orbite. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

L'observatoire Swift étudie les sursauts gamma et les événements à haute énergie dans l'espace depuis 2004. Cependant, après plus de vingt ans de service, l'augmentation de l'activité solaire et la traînée atmosphérique ont considérablement abaissé l'orbite du télescope. Comme l'appareil ne possède pas ses propres moteurs, il ne peut pas augmenter son altitude de manière autonome, ce qui créait un risque de chute vers la Terre dans les années à venir.

Le dispositif de sauvetage LINK et les détails de l'opération

selon les informations d'ixbt.com, la tâche de sauvetage du télescope a été confiée à l'appareil LINK développé par la société Katalyst Space Technologies. Selon le plan, LINK s'approchera du télescope dans les prochaines semaines pour l'inspecter en détail. Ensuite, il saisira l'observatoire Swift à l'aide de trois manipulateurs robotisés. Ce processus devrait être l'une des opérations techniques les plus complexes dans l'espace.

Une fois la capture réussie, les moteurs ioniques de l'appareil LINK s'activeront. Ils hisseront lentement les deux appareils ensemble vers une orbite sécurisée à 600 km d'altitude. Si tout se passe comme prévu, les scientifiques de la NASA pourront continuer à étudier les secrets de l'univers grâce au télescope pendant encore plusieurs années.

Les aspects financiers et juridiques de la mission sont également particuliers. La NASA a signé un contrat de 30 millions de dollars avec Katalyst Space Technologies pour ce projet. Cela témoigne de l'entrée audacieuse du secteur privé sur le marché de la maintenance et de la préservation des infrastructures spatiales. Auparavant, de telles tâches complexes n'étaient réalisées que par les agences gouvernementales elles-mêmes.

Le vol final du lanceur Pegasus XL

Ce lancement a marqué la fin historique de la fusée Pegasus XL. Au cours de ses 36 ans d'activité, cette fusée, qui a accompli 45 missions, était célèbre pour son système unique de « lancement aérien ». Cette fois encore, l'avion L-1011 Stargazer a transporté la fusée au-dessus des îles Marshall et l'a larguée à une certaine altitude. Ensuite, les moteurs de la fusée se sont allumés pour livrer la charge utile en orbite.

Le Pegasus XL a été jugé le candidat idéal pour la mission Swift précisément en raison de cette caractéristique : la capacité d'atteindre l'orbite même à partir de points inappropriés où les cosmodromes terrestres ne pouvaient pas décoller. Désormais, cette fusée légendaire termine sa mission et entre dans l'histoire de l'industrie spatiale. Elle devrait être remplacée par une nouvelle génération de lanceurs moins coûteux et plus efficaces.

En conclusion, si la mission Swift Boost réussit, elle ouvrira une nouvelle ère pour la restauration de satellites « morts » ou sortant de leur orbite. Pour les passionnés d'espace, de telles avancées technologiques, en particulier le développement de l'astronautique privée, sont cruciales pour réduire le coût des satellites et améliorer la qualité des services à l'avenir.