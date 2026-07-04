Panne grave sur les consoles Steam Machine : apparition de la « Ligne rouge de la mort »

Le lancement des consoles Steam Machine, attendu par le monde des gamers, a été marqué par des problèmes techniques imprévus. Les premiers utilisateurs rapportent une défaillance matérielle grave entraînant l'arrêt complet du système. Ce phénomène a déjà été baptisé « ligne rouge de la mort » (Red line of death) sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Un utilisateur de Reddit, sous le pseudonyme me_hill, a été l'un des premiers acheteurs confrontés à ce problème. Selon lui, la console est tombée en panne quelques minutes après une mise à jour logicielle. Une ligne rouge est apparue sur l'indicateur lumineux du panneau avant, et la Steam Machine n'a plus redémarré. L'utilisateur précise qu'après avoir joué à No Man's Sky pendant cinq minutes, le système a demandé une mise à jour, et à la fin du processus, la console est « morte ».

Défaillances du processeur graphique

Selon les experts de Digital Foundry, l'indicateur rouge sur le côté droit du panneau lumineux n'est pas un simple élément décoratif, mais un code d'erreur spécifique. D'après la page de support de Steam Machine, ce signal indique qu'une défaillance grave liée au processeur graphique (GPU) a été détectée. D'autres utilisateurs se plaignent également de l'absence d'image sur le moniteur, signe principal d'une panne de la puce graphique.

Bien que diverses solutions techniques soient proposées au sein de la communauté Reddit, les spécialistes conseillent de contacter le service client de Valve. Cependant, comme le volume de production des consoles Steam Machine est limité et qu'une pénurie règne sur le marché, le processus de remplacement de l'appareil défectueux pourrait s'avérer complexe.

L'histoire se répète-t-elle ?

Cet incident ravive chez les gamers les mauvais souvenirs du célèbre « cercle rouge de la mort » (RRoD) sur Xbox 360 ou du « cercle jaune de la mort » sur PlayStation 3. À l'époque, ces problèmes avaient rendu inutilisables des milliers d'appareils. Reste à savoir, dans les prochaines semaines avec l'augmentation des livraisons, si le cas de la Steam Machine est isolé ou s'il s'agit d'un défaut de série.

Pour rappel, la vente officielle des consoles Steam Machine a débuté le 30 juin. En raison de la pénurie, les prix ont grimpé en flèche sur le « marché noir ». Selon ixbt.com, des revendeurs demandent entre 1700 et 3200 dollars sur les enchères eBay. Pour un appareil acheté à un tel prix, une panne après quelques minutes représente un coup financier majeur pour les utilisateurs.