Postecoglou prend les rênes de l'Al Nassr de Ronaldo
L'ancien entraîneur du Tottenham, Ange Postecoglou, poursuit sa carrière en Arabie Saoudite.
Le service de presse d'Al Nassr a officiellement annoncé que le spécialiste australien a été nommé nouvel entraîneur principal de l'équipe.
Un contrat de deux ans a été signé
Il a été rapporté qu'Ange Postecoglou a signé un contrat de travail de deux ans avec le club de Riyad.
Désormais, l'entraîneur expérimenté préparera Al Nassr à lutter pour des trophées dans les compétitions nationales et internationales.
La riche expérience d'entraîneur de Postecoglou
Le spécialiste a travaillé dans plusieurs équipes renommées au cours de sa carrière.
Il a notamment dirigé :
l'équipe nationale d'Australie ;
le Celtic ;
le Tottenham ;
le Nottingham Forest ;
parmi d'autres équipes.
Son dernier poste était à Nottingham Forest
Le dernier poste de Postecoglou avant Al Nassr était au club anglais de Nottingham Forest.
Il a quitté cette équipe en octobre 2025.
L'Australien entame désormais une nouvelle étape de sa carrière au sein de l'un des clubs les plus célèbres d'Arabie Saoudite.
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