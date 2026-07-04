Postecoglou prend les rênes de l'Al Nassr de Ronaldo

L'ancien entraîneur du Tottenham, Ange Postecoglou, poursuit sa carrière en Arabie Saoudite.

Le service de presse d'Al Nassr a officiellement annoncé que le spécialiste australien a été nommé nouvel entraîneur principal de l'équipe.

Un contrat de deux ans a été signé

Il a été rapporté qu'Ange Postecoglou a signé un contrat de travail de deux ans avec le club de Riyad.

Désormais, l'entraîneur expérimenté préparera Al Nassr à lutter pour des trophées dans les compétitions nationales et internationales.

La riche expérience d'entraîneur de Postecoglou

Le spécialiste a travaillé dans plusieurs équipes renommées au cours de sa carrière.

Il a notamment dirigé :

l'équipe nationale d'Australie ;

le Celtic ;

le Tottenham ;

le Nottingham Forest ;

parmi d'autres équipes.

Son dernier poste était à Nottingham Forest

Le dernier poste de Postecoglou avant Al Nassr était au club anglais de Nottingham Forest.

Il a quitté cette équipe en octobre 2025.

L'Australien entame désormais une nouvelle étape de sa carrière au sein de l'un des clubs les plus célèbres d'Arabie Saoudite.