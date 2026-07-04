Record historique de buts contre son camp battu à la Coupe du Monde 2026

Un nouveau record historique a été établi lors de la Coupe du Monde 2026. Après un but contre son camp lors du huitième de finale entre l'Australie et l'Égypte, le nombre de CSC lors de ce mondial s'élève désormais à 13.

Muhammad Hani a marqué contre son camp

Au cours de la rencontre, le défenseur de l'équipe nationale d'Égypte, Muhammad Hani, a marqué contre son propre but.

Ce but est le 13ème CSC enregistré à la Coupe du Monde 2026, battant ainsi le précédent record de l'histoire des compétitions.

Le résultat de 2018 a été dépassé

Le précédent record du nombre de buts contre son camp avait été établi lors de la Coupe du Monde 2018.

Lors de ce tournoi, les joueurs avaient marqué un total de 12 CSC. À la Coupe du Monde 2026, ce chiffre a atteint 13 dès le premier tour des play-offs.

Un total de 67 buts contre son camp en Coupe du Monde

À ce jour, un total de 67 buts contre son camp ont été enregistrés dans l'histoire des Coupes du Monde.

Le tournoi étant toujours en cours, ce chiffre pourrait encore augmenter.

Égalité dans le match Australie — Égypte

Actuellement, le score est de 1:1 dans la rencontre entre les équipes nationales d'Australie et d'Égypte.

Le vainqueur de ce match se qualifiera pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde.