Le club londonien du Chelsea a réalisé un nouveau transfert majeur sur le marché du football féminin. Le champion d'Angleterre a officiellement annoncé la signature de la milieu de terrain japonaise Manaka Matsukubo , qui s'est illustrée en NWSL aux États-Unis. Ce transfert est considéré comme une étape cruciale pour renforcer le milieu de terrain du club londonien et maintenir son hégémonie sur la scène internationale. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

La joueuse de 21 ans a été transférée du North Carolina Courage. Les deux parties ont signé un contrat de cinq ans. Le fait que Matsukubo ait été nommée meilleure milieu de terrain du championnat américain la saison dernière témoigne de son immense potentiel. Sa maîtrise technique et sa vision du jeu devraient jouer un rôle décisif dans les schémas tactiques des « Blues » pour la nouvelle saison.

Une carrière réussie aux États-Unis

La carrière professionnelle de Manaka Matsukubo a progressé rapidement. En 2023, à 18 ans, elle a fait ses débuts en prêt au North Carolina Courage. S'étant rapidement imposée, la joueuse a signé un contrat définitif en 2024. Ses statistiques dans le football américain sont impressionnantes : 58 matchs disputés, 19 buts marqués et 10 passes décisives.

La saison 2025 a été particulièrement mémorable pour la star japonaise. Avec 11 buts et quatre passes décisives, elle a remporté le titre de meilleure milieu de terrain de la NWSL. Son but en finale de la NWSL Challenge Cup et son titre de joueuse la plus précieuse (MVP) du tournoi ont attiré l'attention des grands clubs européens.

Un nouveau défi et la réalisation d'un rêve

Après le transfert, Matsukubo a partagé ses émotions. Selon elle, rejoindre Chelsea est la réalisation d'un rêve d'enfant. « Je suis très excitée car Chelsea est un club mondialement connu avec une riche histoire. Je suis cette équipe depuis mon enfance et je veux aider à poursuivre leur tradition de victoire », a déclaré la joueuse dans une interview sur le site officiel du club.

Sur la scène internationale, Matsukubo a déjà fait ses preuves. Elle a disputé 19 matchs avec l'équipe nationale du Japon, marquant deux buts. Elle a contribué au succès de la sélection lors de la SheBelieves Cup et à la victoire contre l'Australie lors de la Coupe d'Asie. Elle va désormais démontrer son talent dans l'une des ligues les plus fortes d'Europe, la Women's Super League anglaise.

Ce transfert est bénéfique pour Chelsea non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi pour accroître son influence sur le marché asiatique. Selon les experts, le style de jeu de Matsukubo s'adaptera rapidement au football offensif du club londonien et elle deviendra l'un des nouveaux leaders de l'équipe.