L'intelligence artificielle n'a pas remplacé les humains : les entreprises rappellent leurs employés

Ces dernières années, de nombreuses entreprises mondiales ont tenté de remplacer leurs employés par des systèmes d'intelligence artificielle (AI) afin de réduire les coûts et d'augmenter l'efficacité. Cependant, en pratique, les technologies d'automatisation se révèlent impuissantes face à l'expérience humaine et à la capacité de prendre des décisions complexes. Selon CNBC, de grandes corporations qui avaient auparavant réduit leurs effectifs commencent désormais à réembaucher massivement des spécialistes. Ixbt.com en rend compte .

L'un des exemples les plus frappants de cette tendance a été Ford Motor Company. Après avoir tenté d'automatiser entièrement les processus de contrôle qualité sans atteindre les résultats escomptés, l'entreprise a non seulement réembauché plus de 350 ingénieurs, mais les a également promus. La direction a reconnu que les systèmes d'analyse automatisés ne pouvaient pas égaler l'expérience humaine dans l'interprétation des données de fabrication complexes.

Charles Poon, vice-président de l'ingénierie des équipements automobiles chez Ford, souligne que l'intelligence artificielle peut être un outil formidable, mais que son efficacité dépend directement de la qualité des données sur lesquelles elle est entraînée et du contexte d'application. Sans l'intervention humaine, la technologie devient sujette à des pannes inattendues et à des incertitudes.

Problèmes dans le service client et les RH

L'institution financière australienne Commonwealth Bank of Australia a également rencontré ce type de problème. Le remplacement des employés du support client par des bots vocaux AI a entraîné une augmentation drastique de la charge sur le centre d'appels. Le système a commis des erreurs dans le traitement des demandes complexes des clients, forçant la banque à rétablir son équipe d'opérateurs.

Le géant technologique IBM a également modifié sa stratégie. Bien que l'entreprise ait partiellement automatisé ses processus RH, elle a annoncé un plan de recrutement de nouveaux employés aux États-Unis d'ici 2026. Selon les représentants d'IBM, les tâches liées à l'éthique, à l'évaluation des situations et à la prise de décisions stratégiques nécessitent encore une intervention humaine.

Les résultats d'une étude menée par la société de gestion des talents Orgvue ont révélé les faits intéressants suivants :

39 % des dirigeants ont admis avoir réduit leurs effectifs en raison de l'introduction de l'intelligence artificielle ;

Cependant, plus de la moitié de ceux qui ont pris cette décision ont ensuite réalisé qu'ils s'étaient trompés ;

Selon les données de la firme de recrutement Robert Half, un tiers des postes supprimés en raison de l'automatisation ont été rétablis.

Aujourd'hui, malgré les milliards de dollars investis dans l'infrastructure d'intelligence artificielle, le rôle de cette technologie est en train d'être réévalué sur le marché mondial. Désormais, l'AI est interprétée non plus comme une force de remplacement des employés, mais comme un instrument d'assistance. En particulier dans les domaines nécessitant de la communication, une réflexion non standard et une grande expérience, le facteur humain conserve une importance décisive.