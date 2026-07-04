OnePlus quitte-t-il le marché mondial : rupture de stock aux États-Unis et au Royaume-Uni

Une situation confuse est apparue autour de la célèbre marque technologique OnePlus. Les boutiques en ligne officielles de l'entreprise au Royaume-Uni et aux États-Unis sont presque vides, ce qui soulève des doutes sur l'avenir de la marque sur ces grands marchés. Cette situation concerne non seulement les smartphones, mais aussi les tablettes et les appareils connectés. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com.

Selon Ixbt.com, la plupart des appareils du catalogue ont disparu de la boutique officielle OnePlus au Royaume-Uni. Des avertissements indiquant que les produits sont en rupture de stock sont apparus sur de nombreuses pages de smartphones, tablettes, montres connectées et écouteurs sans fil. En particulier, les modèles phares comme le OnePlus 15 et le OnePlus 15R, ainsi que les tablettes Pad 3 et Pad Go 2, ne sont plus disponibles à l'achat.

Parallèlement, tous les types de montres OnePlus Watch et les écouteurs de la marque ont également disparu de la vente. Pour l'instant, ces appareils peuvent encore être trouvés chez des revendeurs tiers comme Amazon UK, mais selon les experts, il s'agit probablement simplement de la vente des stocks restants.

Situation sur le marché américain et réaction des revendeurs

De l'autre côté de l'océan, la situation n'est pas meilleure. Selon Android Authority, les smartphones OnePlus 15 et OnePlus 15R ne sont disponibles qu'en quelques configurations aux États-Unis. Plus étonnant encore, Best Buy, le grand réseau de magasins d'électronique américain, a complètement cessé de vendre les produits de la marque. L'assortiment OnePlus sur la plateforme Amazon a également été drastiquement réduit.

Cette situation survient dans un contexte de rumeurs sur une restructuration des activités internationales de OnePlus. Auparavant, des informations avaient circulé selon lesquelles l'entreprise se concentrerait davantage sur la promotion des smartphones Oppo dans plusieurs pays européens. Il est connu que OnePlus et Oppo appartiennent au même holding et que leurs stratégies sont souvent fusionnées.

Pour l'instant, la direction de OnePlus n'a fait aucune déclaration officielle concernant l'abandon du marché britannique ou américain. Les raisons exactes de la pénurie d'appareils n'ont pas non plus été divulguées. Il pourrait s'agir d'un problème logistique temporaire ou d'un tournant radical dans la stratégie mondiale de la marque.

Pour le marché ouzbek, les produits OnePlus arrivent principalement via des canaux non officiels et des fournisseurs internationaux. Si la marque limite ses activités sur les marchés occidentaux, cela pourrait affecter les prix mondiaux et la rapidité avec laquelle les nouveaux modèles atteignent notre région. Pour l'instant, les passionnés de technologie attendent un commentaire officiel de l'entreprise.