Un tournant historique s'opère sur le marché des télécommunications aux États-Unis : le dernier réseau 2G du pays cesse officiellement ses activités. L'opérateur T-Mobile a annoncé que les réseaux de deuxième génération seraient complètement désactivés le 3 août de cette année. Cette décision marque la fin définitive de l'ère de la technologie 2G aux États-Unis, le pays passant entièrement aux normes de communication modernes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

T-Mobile a conservé ce réseau obsolète bien plus longtemps que ses concurrents. Selon l'entreprise, cette mesure visait à donner plus de temps aux propriétaires de vieux téléphones et aux entreprises utilisant des systèmes corporatifs basés sur la 2G pour migrer vers les nouvelles normes. Désormais, cette période de transition technologique est considérée comme achevée.

Itinérance internationale et questions techniques

Selon les informations d'ixbt.com, le réseau 2G a longtemps servi de canal de secours non seulement pour les abonnés locaux, mais aussi pour les voyageurs en itinérance internationale. Les réseaux de deuxième génération jouaient un rôle crucial, notamment pour passer des appels vocaux via des appareils ne prenant pas en charge la technologie VoLTE.

Les représentants de T-Mobile ont déclaré avoir mené des travaux d'envergure avec des partenaires étrangers au cours des 2,5 dernières années pour préparer l'infrastructure. L'objectif est de garantir que la qualité des appels vocaux et du transfert de données ne se dégrade pas après la fermeture du réseau 2G. Ceci est particulièrement important pour les touristes étrangers visitant les États-Unis.

Expérience des concurrents et avenir

D'autres grands opérateurs américains ont fait leurs adieux à la 2G bien plus tôt. Par exemple, AT&T a complètement désactivé ses réseaux de deuxième génération en 2017, et Verizon en 2020. T-Mobile est la dernière entreprise de cette liste, et sa décision ferme définitivement la page de la 2G dans l'histoire des communications aux États-Unis.

Ce processus est également un signal pour les marchés en développement comme l'Ouzbékistan. Bien que les réseaux 2G et 3G soient encore largement utilisés dans notre pays, la tendance mondiale montre qu'il est nécessaire de libérer les ressources de fréquences pour des technologies plus efficaces comme la 4G LTE et la 5G. Le maintien de réseaux obsolètes entraîne des coûts supplémentaires et des limitations technologiques pour les opérateurs.

En conclusion, la désactivation du réseau 2G n'est pas seulement un adieu aux anciens téléphones à touches, mais signifie le passage complet à l'ère de l'internet haut débit et d'une communication vocale de qualité. Désormais, les utilisateurs souhaitant rester connectés sur le territoire des États-Unis doivent posséder des appareils prenant en charge au moins la norme 4G.